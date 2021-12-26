26 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День подарунків – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 26 грудня.

26 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 26 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 26 грудня

День подарунків або День коробок (Boxing day) – свято, яке у багатьох західних країнах відзначається у другий день Різдва, 26 грудня. За однією з версій, за старих часів було прийнято обдаровувати людей нижчого соціального становища подарунками і частуваннями, запакованими в коробки. Інша версія появи свята свідчить, що цього дня магазини готові обміняти різдвяні подарунки, які не підійшли людям.

Іменинники 26 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Анастасія, Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Гаврило, Герман, Григорій, Євген, Омелян, Іван, Микола, Орест, Яків.

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Яке сьогодні церковне свято

Католицька церква на другий день після Різдва Христового святкує День святого Стефана, який у багатьох європейських країнах є державним святом і вихідним.

26 грудня у православній церкві вшановується пам'ять мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста, мучениці Лукії, преподобного Аркадія Новоторзького, преподобного Мардарія, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобного Арсенія, святителя Досифея, митрополита Молдавського.

Народне свято

У народі 26 грудня відзначали Євстратієв день, який також називали Відьминими посиденьками. Поступово кожен день стає світлішим і довшим, а ночі, навпаки, зменшуються. Починаючи з Євстратієва дня наші пращури слідкували за погодою протягом 12 днів і передбачали погоду на кожен місяць, починаючи з січня. А ще у народі вірили, що цього дня відьми збираються на свої посиденьки.

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Прикмети на 26 грудня

мученик Євстрат сонечку радий – отже, січень буде сонячним;

цього дня не можна лаятися і лихословити, щоб не накликати на себе нечисту силу;

на Євстратія у жодному разі не можна залишати на порозі віник, інакше його потягне відьма і намете снігові замети.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 26 грудня

1919 – у СРСР прийнято декрет "Про ліквідацію безграмотності", згідно з яким розпочався лікнеп для всіх людей, які хотіли навчитися читати й писати.

1931 – у Токіо засновано автомобільну компанію Dat Jidosha Seizo, згодом – Nissan.

1963 – в Америці вийшов перший сингл гурту The Beatles – I Want to Hold Your Hand/I Saw Her Standing There.

2004 – стався потужний землетрус в Індійському океані, що спричинив найсмертоносніше цунамі в історії.

Хто народився 26 грудня

1791 – Чарльз Беббідж, британський математик, винахідник першої аналітичної обчислювальної машини.

1891 – Генрі Міллер, американський письменник і художник.

1937 – Алла Бабенко, українська актриса, режисер.

1966 – Сандра Тейлор, американська актриса і модель.

1971 – Джаред Літо, американський рок-музикант, актор.

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