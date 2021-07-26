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26 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
26 липня, 07:25
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День дядьки й тітки, День парашутиста, День есперанто, День архангела Гавриїла – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 26 липня
26 липня: яке сьогодні свято
26 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 26 липня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Яке сьогодні свято, 26 липня

  • День парашутиста – щороку відзначається всіма професіоналами і любителями цього виду польоту і планування в небі.
  • День есперанто (Esperanto-Tago) – це свято відзначають шанувальники першої в світі штучно створеної мови.
  • День дядьки й тітки (Uncle and Aunt Day) – чергове сімейне свято, цього разу присвячене рідним і близьким людям.

Іменинники 26 липня

День ангела сьогодні відзначають: Антон, Арсеній, Вероніка, Гаврило, Іван, Марія, Михайло, Федір.

Яке сьогодні церковне свято

26 липня управославній церкві настає 6-й тиждень після П'ятидесятниці. Відзначається собор архангела Гавриїла. Шанується пам'ять преподобного Стефана Саваїта, святителя Юліана, єпископа Кеноманійського, мученика Серапіона, мученика Маркіана.

У народі 26 липня вшановували Гаврила Літнього. У цей період наливалося стигле зерно і саме був розпал жнив.

Прикмети на 26 липня

  • суха погода на Гаврила – до сухої осені;
  • проливні дощі – до загибелі врожаю;
  • якщо на Гаврила ластівки низько літають – до глибокої осені;
  • цього дня добре займатися прибиранням і не можна лінуватися.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 26 липня

  • 1708 – гетьман Мазепа наказав стратити українського діяча Василя Кочубея.
  • 1805 – виверження вулкана Везувію з численними жертвами і руйнуванням Неаполя.
  • 1887 – у Польщі вийшов перший підручник міжнародної мови есперанто.
  • 1908 – в Парижі фінішували перші кругосвітні автомобільні гонки, що стартували у лютому з Нью-Йорка.
  • 1925 – здійснив зліт перший радянський пасажирський літак "К-1".

Хто народився 26 липня

  • 1856 – Джордж Бернард Шоу, англійський письменник, драматург.
  • 1885 – Андре Моруа, французький письменник, романіст, есеїст.
  • 1943 – Мік Джаггер, англійський музикант, вокаліст групи The Rolling Stones.
  • 1949 – Роджер Тейлор, англійський музикант, ударник групи Queen.
  • 1959 – Кевін Спейсі, американський актор кіно, кінорежисер.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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