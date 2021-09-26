26 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День вихователя, День машинобудівника, Міжнародний день глухих – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 26 вересня.

26 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 26 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 26 вересня

Європейський день мов (European Day of Languages) проводиться з 2001 року за сприяння Ради Європи з метою підтримати мовне розмаїття, а також розвиток вивчення і викладання різних мов у світі.

Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї (International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons) був заснований у 2013 році під егідою ООН з метою досягнення миру і безпеки на планеті без ядерної зброї.

Всесвітній день контрацепції (World Contraception Day) – відзначається з 2007 року з метою пропаганди зменшення рівня незапланованих вагітностей та абортів.

День машинобудівника – своє професійне свято машинобудівники багатьох країн відзначають в останню вересневу неділю.

День вихователя і дошкільних працівників в Україні також припадає на останню вересневу неділю, починаючи з 2011 року.

Міжнародний день глухих (International Deaf Day) був організований у 1951 році на честь створення Всесвітньої федерації глухонімих і щорічно відзначається в останню неділю вересня.

Іменинники 26 вересня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Ілля, Корнилій, Леонтій, Лук'ян, Микола, Петро, Степан, Юліан.

Яке сьогодні церковне свято

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26 вересня в православній церкві відзначається пам’ять оновлення (освячення) храму Воскресіння Христового в Єрусалимі. Шанується пам'ять священномученика Корнилія, сотника, мучеників Кронида, Леонтія і Серапіона, мучеників Селевка і Стратоника, мучеників Макровія і Гордіана, священномученика Юліана, пресвітера, мучеників Іллі, Зотика, Лукіана і Валеріана, преподобного Петра в Атрої, великомучениці Кетевані, цариці Кахетинської.

Народне свято

У народі 26 вересня відзначався Корнілов день. Люди спостерігали, що з цього періоду припинялося всяке зростання рослин. Збирали врожай останніх коренеплодів, з них робили страви і заготовляли на зиму. Зазвичай на Корнилія йшов останній теплий дощ.

Прикмети на 26 вересня

з Корнилія корінь у землі не росте, а мерзне;

прийшов Корнилій святий – із землі кореневище геть;

дощ на Корнилія – наступний рік буде врожайним;

в цей день не можна грати весілля і ворожити на дзеркалах.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 26 вересня

1887 – Еміль Берлінер запатентував грамофон.

1969 – в Англії вийшов останній студійний альбом "Бітлз" Abbey Road.

1977 – перший струм дала перша українська атомна електростанція – Чорнобильська АЕС.

1995 – Україна була прийнята в Раду Європи.

Хто народився 26 вересня

1181 – Франциск Ассизький, італійський проповідник, засновник ордена францисканців.

1832 – Петро Сокальський, український композитор, літератор.

1849 – Іван Павлов, російський вчений-фізіолог.

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