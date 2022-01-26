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26 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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26 січня, 07:25
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Єрмілів день, Міжнародний день митника – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 26 січня.
26 січня: яке сьогодні свято
26 січня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 26 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 26 січня

  • Міжнародний день митника (International Customs Day) – це професійне свято працівників митних служб, яке було організовано у 1983 році на честь першої сесії Ради митного співробітництва, що відбулася в 1953 році у Брюсселі.
  • День працівника контрольно-ревізійної служби України – проводиться, починаючи з 1993 року, згідно із законом "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні".

Іменинники 26 січня

День ангела сьогодні відзначають: Опанас, Максим, Марфа, Петро, Яків.

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Яке сьогодні церковне свято

26 січня у православній церкві вшановується пам'ять мучеників Єрмила та Стратоніка, преподобного Іринарха, затворника Ростовського, преподобного Єлеазара Анзерського, мученика Петра Анійського, преподобного Якова, єпископа Низібійського.

Народне свято

У народі 26 січня відзначався Єрмилів день. Люди помічали, що цими днями встановлювалися міцні морози, а тому намагалися без потреби нікуди не виходити з дому. А хворим у Єрмилів день легше здолати хворіобу, лежачи на печі. За поведінкою свійських кішок пророкували погоду. А ще вірили, що кішка може вилікувати, якщо ляже на хворе місце господаря.

Прикмети на 26 січня

  • кішка згорнулася клубочком і сховала мордочку – до морозів;
  • кішка катається по підлозі – тепло в дім постукає;
  • кішка кігтями стіну дере – стоїть негода біля воріт;
  • туманність навколо місяця в Єрмилів день – будуть хуртовини.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 26 січня

  • 1788 – засновано місто Сідней – перше поселення європейців в Австралії.
  • 1911 – американець Глен Кертіс здійснив політ на першому гідроплані.
  • 2000 – в Аргентині археологи знайшли останки найбільшого в історії планети динозавра.

Хто народився 26 січня

  • 1897 – Іван Кулик, український поет, громадський діяч, перший голова Спілки радянських письменників України.
  • 1921 – Акіо Моріта, японський бізнесмен, засновник корпорації Sony.
  • 1925 – Пол Ньюман, американський актор, кінорежисер, продюсер.
  • 1947 – Мішель Сарду, французький співак, автор та виконавець пісень, актор.

Раніше ми публікували місячний календар на січень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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