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27 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
27 серпня, 07:25
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Всесвітній день проти викорінення видів – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 27 серпня.
27 серпня: яке сьогодні свято
27 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 27 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

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Яке сьогодні свято, 27 серпня

  • Всесвітній день проти викорінення видів проводиться з 1970 року з ініціативи британського психолога Річарда Д. Райдера.
  • День Незалежності святкується в Молдові.
  • Ддень фармацевтів відзначається в Ірані.
  • День сала – неофіційний кулінарне свято сьогодні відзначається в Україні.

Іменинники 27 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Єва, Євдокія, Матвій, Микола, Федір.

Яке сьогодні церковне свято

27 серпня в православній церкві відзначається передсвято Успіння Пресвятої Богородиці. Завершення Успенського посту. Шанується пам'ять пророка Міхея (з 12 пророків), священномученика Маркела, єпископа Апамейского. Перенесення мощей преподобного Феодосія Києво-Печерського.

Народне свято

У народі 27 серпня вшановували Михея Тиховія або Камнеклада. У цей день з особливою повагою ставилися до будівельників і мулярів, їм намагалися всі догодити. А ще на Міхея завершувався Успенський піст, починався осінній м'ясоїд і час весіль.

Прикмети дня:

  • тихий вітер на Міхея – осінь принесе суху і сонячну погоду;
  • сильний вітер на Міхея – до негоди;
  • ясний день на Міхея, значить осінь буде вітряною.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 27 серпня

  • 1912 – Едгар Райс Берроуз опублікував перше оповідання про пригоди Тарзана.
  • 1919 – в СРСР прийнято декрет про націоналізацію всієї кіносправи в країні.
  • 1934 – заборонено знищувати зелені насадження в 50-кілометровій зоні навколо Києва.
  • 1955 – в Англії опубліковано перше видання "Книги рекордів Гіннесса".
  • 1959 – в СРСР прийнято рішення про нагородження найкращих випускників шкіл медалями.
  • 1977 – на Чорнобильській АЕС запущено в дію 1-й енергоблок.

Хто народився 27 серпня

  • 1856 – Іван Франко, український письменник.
  • 1871 – Теодор Драйзер, американський письменник.
  • 1877 – Чарльз Роллс, англійський автомобіліст, співзасновник компанії "Роллс-Ройс".
  • 1896 – Фаїна Раневська, радянська актриса.
  • 1902 – Юрій Яновський, український письменник.
  • 1941 – Богдан Ступка, український актор театру і кіно.
  • 1983 – Джамала, українська співачка.
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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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