27 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 27 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
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Яке сьогодні свято, 27 серпня
- Всесвітній день проти викорінення видів проводиться з 1970 року з ініціативи британського психолога Річарда Д. Райдера.
- День Незалежності святкується в Молдові.
- Ддень фармацевтів відзначається в Ірані.
- День сала – неофіційний кулінарне свято сьогодні відзначається в Україні.
Іменинники 27 серпня
День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Єва, Євдокія, Матвій, Микола, Федір.
Яке сьогодні церковне свято
27 серпня в православній церкві відзначається передсвято Успіння Пресвятої Богородиці. Завершення Успенського посту. Шанується пам'ять пророка Міхея (з 12 пророків), священномученика Маркела, єпископа Апамейского. Перенесення мощей преподобного Феодосія Києво-Печерського.
Народне свято
У народі 27 серпня вшановували Михея Тиховія або Камнеклада. У цей день з особливою повагою ставилися до будівельників і мулярів, їм намагалися всі догодити. А ще на Міхея завершувався Успенський піст, починався осінній м'ясоїд і час весіль.
Прикмети дня:
- тихий вітер на Міхея – осінь принесе суху і сонячну погоду;
- сильний вітер на Міхея – до негоди;
- ясний день на Міхея, значить осінь буде вітряною.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 27 серпня
- 1912 – Едгар Райс Берроуз опублікував перше оповідання про пригоди Тарзана.
- 1919 – в СРСР прийнято декрет про націоналізацію всієї кіносправи в країні.
- 1934 – заборонено знищувати зелені насадження в 50-кілометровій зоні навколо Києва.
- 1955 – в Англії опубліковано перше видання "Книги рекордів Гіннесса".
- 1959 – в СРСР прийнято рішення про нагородження найкращих випускників шкіл медалями.
- 1977 – на Чорнобильській АЕС запущено в дію 1-й енергоблок.
Хто народився 27 серпня
- 1856 – Іван Франко, український письменник.
- 1871 – Теодор Драйзер, американський письменник.
- 1877 – Чарльз Роллс, англійський автомобіліст, співзасновник компанії "Роллс-Ройс".
- 1896 – Фаїна Раневська, радянська актриса.
- 1902 – Юрій Яновський, український письменник.
- 1941 – Богдан Ступка, український актор театру і кіно.
- 1983 – Джамала, українська співачка.
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