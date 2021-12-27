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27 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
27 грудня, 07:25
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День вирізання сніжинок, Міжнародний день протиепідемічної готовності – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 27 грудня
27 грудня: яке сьогодні свято
27 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 27 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 27 грудня

  • День вирізання сніжинок – неофіційне, цікаве та творче свято, коли багато людей у новорічні та різдвяні свята прикрашають оселі паперовими сніжинками та гірляндами.
  • Міжнародний день протиепідемічної готовності (International Day of Epidemic Preparedness) – пам'ятна дата, започаткована ООН у 2020 році після появи нової загрози для людей у всьому світі – пандемії COVID-19.
  • День створення МВФ – у1945 році в Америці було створено Міжнародний валютний фонд (International Monetary Fund) – спеціалізовану установу ООН.

Іменинники 27 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Іларіон, Микола, Филимон.

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Яке сьогодні церковне свято

У католиків щороку 27 грудня відзначається День апостола та євангеліста Іоанна, автора одного з Євангелій Ісуса Христа та Одкровення.

27 грудня у православній церкві вшановується пам'ять мучеників Фірса, Левкія і Калиника, мучеників Филимона, Аполлонія, Аріана і Феотиха.

Народне свято

У народі 27 грудня відзначали Филимонів день. Зимові ночі все ще залишалися довгими і темними, тому цей час був страшним для людей. Вважалося, що саме зараз панувала всяка нечисть, здатна нашкодити людям.

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Прикмети на 27 грудня

  • у кого в домі чистота і порядок, тих злі духи оминають;
  • яка погода на Филимона, таким буде весь лютий;
  • якщо Филимонів день морозний – влітку очікується спека;
  • завірюха у Филимонів день – до хорошого врожаю наступного року.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 27 грудня

  • 537 – освячено Собор святої Софії у Константинополі.
  • 1932 – у СРСР з'явилася єдина паспортна система та паспортно-візова служба.
  • 1945 – у Нью-Йорку представники 28 країн підписали угоду про створення Міжнародного валютного фонду.
  • 1994 – запущено в експлуатацію київську станцію метро "Позняки".
  • 1997 – введено в експлуатацію київську станцію метро "Печерська".

Хто народився 27 грудня

  • 1571 – Йоган Кеплер, німецький математик, астроном, який відкрив закони руху планет.
  • 1832 – Павло Третьяков, російський меценат, засновник Третьяковської галереї.
  • 1848 – Джованні Баттіста Піреллі, італійський інженер, засновник компанії Pirelli.
  • 1901 – Марлен Дітріх, німецька та американська актриса театру і кіно, співачка.
  • 1939 – Еммануїл Віторган, радянський і російський актор театру і кіно.
  • 1974 – Олена Вінницька, українська співачка, авторка пісень.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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