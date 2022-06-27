27 червня 2022 року: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Всесвітній день рибальства – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 27 червня.

27 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 27 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 27 червня

Всесвітній день рибальства (Fishing Day) – своє свято відзначають рибалки всього світу та любителі риби, починаючи з 1985 року.

– своє свято відзначають рибалки всього світу та любителі риби, починаючи з 1985 року. День мікро-, малих та середніх підприємств (Micro-, Small and Medium-sized Enterprises Day) – проводиться з 2017 року під егідою ООН та присвячений значимим в економіці країн підприємствам, на яких працює невелика кількість людей.

Іменинники 27 червня

День ангела відзначають: Олександр, Володимир, Георгій, Єлисей, Йосип, Микола, Павло.

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Яке сьогодні церковне свято

Пророк Єлисей

27 червня у православній церкві вшановується пам'ять пророка Єлисея, святителя Мефодія, патріарха Константинопольського, благовірного князя Мстислава, у Святому Хрещенні Георгія, Хороброго, преподобного Єлисея Сумського.

Народне свято

У народі 27 червня вшановувався Єлисей Гречкосій, який ішов слідом за Акуліною Гречишницею. Як зрозуміло з назви, у цей період селяни активно сіяли гречку. Також люди освячували новий одяг, щоб він приносив удачу своєму господареві.

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Прикмети на 27 червня

дощ на Єлисея – найближчий місяць буде волого;

якщо видалася суха погода – добре сіяти гречку;

щоб новий одяг пішов на користь, його святять на Єлисея.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 27 червня

1615 – до Європи було завезено чай.

1834 – відкрився найстаріший в Україні Київський університет.

1931 – у США видано патент Ігорю Сікорському на винахід першого вертольота.

1967 – в Англії встановлено перший у світі банкомат із видачі готівки.

Хто народився 27 червня

1833 – Владислав Заремба, український композитор, піаніст, освітянин.

1838 – Петер Пауль Маузер, німецький конструктор та зброяр.

1966 – Джей Джей Абрамс, американський режисер, сценарист, продюсер.

1975 – Тобі Магуайр, американський актор.

1989 – Меттью Льюїс, англійський актор.

Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.