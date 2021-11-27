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27 листопада: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
27 листопада, 07:25
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День пам'яті жертв голодоморів – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 27 листопада.
27 листопада: який сьогодні день
27 листопада: який сьогодні день / Фото: Pexels

Яке народне і православне свято в українців 27 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 27 листопада

  • День пам'яті жертв голодоморів – щороку у четверту суботу листопада в Україні вшановується скорботна дата, присвячена пам'яті масової загибелі жителів республіки від голоду в 1932-1933 роках. Був встановлений указом президента від 26 листопада 1998 року.

Іменинники 27 листопада

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Ганна, Аристарх, Василь, Віктор, Гаврило, Георгій, Григорій, Дмитро, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Порфирій, Сергій, Федір, Пилип.

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Яке сьогодні церковне свято

27 листопада у православній церкві вшановується пам'ять апостола Филипа, правовірного царя Юстиніана і цариці Феодори, святителя Григорія Палами, архієпископа Фессалонікійського. Заговини на Різдвяний (Пилипів) піст. Поминання всіх, в Україні голодом заморених.

Народне свято

У народі 27 листопада відзначалася Пилипівка, а після цього дня розпочинався багатоденний Пилипів або Різдвяний піст. В останній скоромний день року, що минає, проводилося заговіння перед постом. А ще на Пилипівку завершувався сезон весіль. З цього дня треба було присвячувати себе роботі, благочестивим помислам і заняттям. А незаміжні дівчата ввечері перед постом ворожили на нареченого.

Прикмети на 27 листопада

  • якщо на Пилипівку каркають ворони – скоро потеплішає;
  • іній на Пилипів день – до багатого врожаю вівса;
  • дощ цього дня віщує хороший урожай пшениці;
  • сніг на Пилипа – до негоди навесні;
  • на заговення у жодному разі не можна злитися і скандалити, інакше піст пройде важко;
  • також цього дня не можна лінуватися.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 27 листопада

  • 1895 – Альфред Нобель заповів частину свого статку до фонду Нобелівської премії.
  • 1914 – організовано найбільшу єврейську благодійну організацію "Джойнт".
  • 1918 – день заснування Національної академії наук України.
  • 1952 – у Львові запущено перший тролейбус.
  • 1971 – радянська автоматична станція "Марс-2" здійснила посадку (невдалу) на Марсі, ставши першим рукотворним предметом на планеті.
  • 1980 – стартував пілотований космічний апарат "Союз Т-3" з екіпажем із трьох осіб.

Хто народився 27 листопада

  • 1701 – Андерс Цельсій, шведський вчений, астроном, геолог, метеоролог, автор температурної шкали.
  • 1918 – Борис Патон, радянський і український вчений-металург, перший Герой України.
  • 1926 – Олесь Бердник, український письменник-фантаст, громадський діяч.
  • 1939 – Галина Польських, радянська і російська актриса театру та кіно.
  • 1940 – Брюс Лі, гонконзький і американський кіноактор, режисер, сценарист, продюсер, майстер східних єдиноборств.
  • 1942 – Джімі Гендрікс, американський рок-співак, гітарист, композитор.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим та щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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