27 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Всесвітній день туризму, Воздвиження Хреста Господнього – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 27 вересня.

27 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 27 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 27 вересня

Всесвітній день туризму (World Tourism Day) заснований у 1979 році на честь ухвалення Статуту Всесвітньої туристської організації. заснований у 1979 році на честь ухвалення Статуту Всесвітньої туристської організації.

День туризму в Україні – також щорічно припадає на цю дату, починаючи з 1998 року.

День народження Google – одна з дат, яка святкується на честь заснування пошукової системи в 1998 році і знаменує оголошення рекордної кількості веб-сторінок, індексованих пошуковиком.

Іменинники 27 вересня

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Яке сьогодні церковне свято

27 вересня в православній церкві відзначається велике двонадесяте свято – Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Упокоєння святителя Іоанна Златоуста. Ліснінскої ікони Божої Матері.

Народне свято

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У народі 27 вересня відзначалося Воздвиження або, як ще називали свято – Здвиження. За спостереженнями людей, в цей день природа починає рухатися, земля зсувається, тобто їй час на спочинок після літніх утомливих праць, а звірі рухаються на зимівлю. У народі вірили, що відбувається боротьба між честю і нечистю, і щоб захиститися від бід, проводилися хресні ходи навколо селищ, а в храмах проходили служби з молитвою.

Прикмети на 27 вересня

на Воздвиження кінець бабиного літа;

на Воздвиження земля зсувається і закривається на зиму, а тому її не можна турбувати, копати, вбивати кілки;

на Воздвиження птахи відлітають у вирій, ведмеді залазять у свої барлоги, а змії на зиму масово зсуваються під землю;

на Здвиження у жодному разі не можна ходити в ліс – можна не повернутися.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 27 вересня

1781 – на території Лівобережної України Російська імперія утворила Київське, Чернігівське, Новгород-Сіверське намісництва.

1802 – російський імператор Олександр I частково відновив у Києві дію Магдебурзького права.

1825 – в Англії введена в експлуатацію перша громадська залізниця.

1893 – в Джерсі-Сіті почав видаватися перший український друкований орган – газета "Свобода".

Хто народився 27 вересня

1922 – Михайло Шуйдін, радянський цирковий клоун, акробат-ексцентрик.

1932 – Яш Чопра, індійський кінорежисер, продюсер, сценарист.

1972 – Гвінет Пелтроу, американська кіноактриса.

1978 – Ані Лорак, українська і російська співачка.

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