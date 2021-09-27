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27 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
27 вересня, 07:25
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Всесвітній день туризму, Воздвиження Хреста Господнього – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 27 вересня.
27 вересня: яке сьогодні свято
27 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 27 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

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Яке сьогодні свято, 27 вересня

  • Всесвітній день туризму (World Tourism Day) заснований у 1979 році на честь ухвалення Статуту Всесвітньої туристської організації.
  • День туризму в Україні – також щорічно припадає на цю дату, починаючи з 1998 року.
  • День народження Google – одна з дат, яка святкується на честь заснування пошукової системи в 1998 році і знаменує оголошення рекордної кількості веб-сторінок, індексованих пошуковиком.

Іменинники 27 вересня

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Яке сьогодні церковне свято

27 вересня в православній церкві відзначається велике двонадесяте свято – Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Упокоєння святителя Іоанна Златоуста. Ліснінскої ікони Божої Матері.

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Народне свято

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У народі 27 вересня відзначалося Воздвиження або, як ще називали свято – Здвиження. За спостереженнями людей, в цей день природа починає рухатися, земля зсувається, тобто їй час на спочинок після літніх утомливих праць, а звірі рухаються на зимівлю. У народі вірили, що відбувається боротьба між честю і нечистю, і щоб захиститися від бід, проводилися хресні ходи навколо селищ, а в храмах проходили служби з молитвою.

Прикмети на 27 вересня

  • на Воздвиження кінець бабиного літа;
  • на Воздвиження земля зсувається і закривається на зиму, а тому її не можна турбувати, копати, вбивати кілки;
  • на Воздвиження птахи відлітають у вирій, ведмеді залазять у свої барлоги, а змії на зиму масово зсуваються під землю;
  • на Здвиження у жодному разі не можна ходити в ліс – можна не повернутися.

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Цікаві і важливі події в Україні та світі 27 вересня

  • 1781 – на території Лівобережної України Російська імперія утворила Київське, Чернігівське, Новгород-Сіверське намісництва.
  • 1802 – російський імператор Олександр I частково відновив у Києві дію Магдебурзького права.
  • 1825 – в Англії введена в експлуатацію перша громадська залізниця.
  • 1893 – в Джерсі-Сіті почав видаватися перший український друкований орган – газета "Свобода".

Хто народився 27 вересня

  • 1922 – Михайло Шуйдін, радянський цирковий клоун, акробат-ексцентрик.
  • 1932 – Яш Чопра, індійський кінорежисер, продюсер, сценарист.
  • 1972 – Гвінет Пелтроу, американська кіноактриса.
  • 1978 – Ані Лорак, українська і російська співачка.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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