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28 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
28 серпня, 07:25
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Успіння Пресвятої Богородиці і День авіації України – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 28 серпня.
28 серпня: яке сьогодні свято
28 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 28 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

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Яке сьогодні свято, 28 серпня

  • День авіації України – професійне свято авіаторів щорічно відзначається в останню суботу серпня.
  • Міжнародна ніч кажанів (International Bat Night) – екологічне свято поваги до кажанів, що відзначається в останні повні вихідні серпня.
  • День молоді святкується в Північній Кореї.
  • День бабусь і дідусів – національне свято відзначається в Мексиці.
  • День залізничника – професійне свято вшановує Литва.

Іменинники 28 серпня

День ангела сьогодні відзначає Марія.

Яке сьогодні церковне свято

28 серпня в православній церкві відзначається велике свято – Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, присвячене спогаду про смерть Божої Матері і піднесенню на небеса до Її Сина. Шанування ікон Успіння Божої Матері Києво-Печерської Ацкурської, Цилканської, Влахернської, Бахчисарайської.

Народне свято

У народі 28 серпня відзначаються Спожинки. В цей період зазвичай закінчувалася жнива хлібів, а саме свято присвячувався Землі-годувальниці. У цей день у жодному разі не можна було ходити босоніж по землі, обробляти її гострими інструментами, встромляти кілки, лопати тощо.

Прикмети дня:

  • на Успіння час зустрічати осінь;
  • з дня Успіння сонце засинає;
  • тепло на Успіння – бабине літо у вересні буде холодним.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 28 серпня

  • 1933 – в Англії поліція вперше застосувала радіо для полювання на злочинця.
  • 1937 – в Японії заснована автомобільна компанія "Тойота".
  • 1956 – у Києві відкрито пам'ятник Івану Франку.
  • 1991 – відправлено у відставку останній уряд в історії СРСР.

Хто народився 28 серпня

  • 1749 – Йоганн Вольфганг Гете, німецький поет, мислитель, державний діяч.
  • 1867 – Умберто Джордано, італійський композитор.
  • 1925 – Аркадій Стругацький, радянський фантаст, один з братів-письменників.
  • 1948 – Наталія Гундарєва, радянська актриса театру і кіно.
  • 1969 – Джейсон Прістлі, американський кіноактор.
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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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