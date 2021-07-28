28 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День хрещення Київської Русі-України, День боротьби з гепатитом, день святого Володимира – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 28 липня.

28 липня: яке сьогодні свято / Фото: Depositphotos

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 28 липня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Яке сьогодні свято 28 липня

День хрещення Київської Русі – України – державне свято України, засноване в 2008 році і присвячене річниці Хрещення Русі князем Володимиром у 988 році. – державне свято України, засноване в 2008 році і присвячене річниці Хрещення Русі князем Володимиром у 988 році.

Міжнародний день боротьби з гепатитом (World Hepatitis Day) – заснований на честь дня народження американського лікаря Баруха Самюеля Блумберга, який відкрив вірус гепатиту B.

День PR-фахівця – щорічно, починаючи з 2004 року, рекламне співтовариство України відзначає 28 липня професійне свято працівників, пов'язаних із громадськістю

День Незалежності – святкує Перу.

Іменинники 28 липня

День ангела сьогодні відзначають: Василь, Володимир, Петро.

Яке сьогодні церковне свято

28 липня в православній церкві шанується пам'ять рівноапостольного великого князя Володимира, у святому хрещенні Василія, мучеників Кирика та Улити, мученика Авудима, преподобного Іова Угольського.

У народі 28 липня шанувалися Кирик і Улита. Цей день вважався серединою літа. Це було більше жіноче свято, тому що жінкам на Улиту належало добре відпочити.

Прикмети на 28 липня

в день Володимира сонце червоно світить;

сонячні промені в цей день вважалися цілющими;

не можна виходити в поле, щоб не зустрітися з нечистою силою.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 28 липня

1834 – в Києві відкрився університет ім. святого Володимира.

1851 – виконана перша в світі фотографія сонячного затемнення.

1858 – вперше були використані для ідентифікації людські відбитки пальців.

1914 – почалася Перша світова війна.

1980 – відбулися багатотисячні похорони Володимира Висоцького в Москві.

1991 – організований Союз офіцерів України.

Хто народився 28 липня

1909 – Енне Бурда, німецька видавець, творець журналу Burda moden.

1923 – Володимир Басов, радянський актор, режисер, сценарист.

1925 – Барух Бламберг, американський хімік, який відкрив вірус гепатиту B.

1943 – Річард Райт, англійський музикант, учасник групи Pink Floyd.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

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