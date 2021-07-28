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28 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
28 липня, 07:25
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День хрещення Київської Русі-України, День боротьби з гепатитом, день святого Володимира – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 28 липня.
28 липня: яке сьогодні свято
28 липня: яке сьогодні свято / Фото: Depositphotos

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 28 липня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Яке сьогодні свято 28 липня

  • День хрещення Київської Русі – України – державне свято України, засноване в 2008 році і присвячене річниці Хрещення Русі князем Володимиром у 988 році.
  • Міжнародний день боротьби з гепатитом (World Hepatitis Day) – заснований на честь дня народження американського лікаря Баруха Самюеля Блумберга, який відкрив вірус гепатиту B.
  • День PR-фахівця – щорічно, починаючи з 2004 року, рекламне співтовариство України відзначає 28 липня професійне свято працівників, пов'язаних із громадськістю
  • День Незалежності – святкує Перу.

Іменинники 28 липня

День ангела сьогодні відзначають: Василь, Володимир, Петро.

Яке сьогодні церковне свято

28 липня в православній церкві шанується пам'ять рівноапостольного великого князя Володимира, у святому хрещенні Василія, мучеників Кирика та Улити, мученика Авудима, преподобного Іова Угольського.

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У народі 28 липня шанувалися Кирик і Улита. Цей день вважався серединою літа. Це було більше жіноче свято, тому що жінкам на Улиту належало добре відпочити.

Прикмети на 28 липня

  • в день Володимира сонце червоно світить;
  • сонячні промені в цей день вважалися цілющими;
  • не можна виходити в поле, щоб не зустрітися з нечистою силою.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 28 липня

  • 1834 – в Києві відкрився університет ім. святого Володимира.
  • 1851 – виконана перша в світі фотографія сонячного затемнення.
  • 1858 – вперше були використані для ідентифікації людські відбитки пальців.
  • 1914 – почалася Перша світова війна.
  • 1980 – відбулися багатотисячні похорони Володимира Висоцького в Москві.
  • 1991 – організований Союз офіцерів України.

Хто народився 28 липня

  • 1909 – Енне Бурда, німецька видавець, творець журналу Burda moden.
  • 1923 – Володимир Басов, радянський актор, режисер, сценарист.
  • 1925 – Барух Бламберг, американський хімік, який відкрив вірус гепатиту B.
  • 1943 – Річард Райт, англійський музикант, учасник групи Pink Floyd.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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