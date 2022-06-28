Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Удар по ТЦ у Кременчуці 💸 Дефолт Росії ⚠ Загроза з Білорусі ✅ Саміт G7

Стоп кріт

Як зберігати ківі

Пирій на городі

Перемо краватку

Користь черешні

Варим бобові
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

28 червня 2022 року: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 червня, 07:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
День Конституції України – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 28 червня.
28 червня: яке сьогодні свято
28 червня: яке сьогодні свято

Яке народне і православне свято в українців 28 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 28 червня

Іменинники 28 червня

День ангела сьогодні відзначають: Августин, Григорій, Єфрем, Кіра, Лазар, Михайло, Семен, Федір.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

Пророк Амос
Пророк Амос

28 червня у православній церкві вшановується пам'ять пророка Амоса, святителя Михайла, першого митрополита Київського і всієї Русі, мучеників Віта, Модеста та Крискентії-годувальниці, мученика Дули Килікійського, преподобного Дули страстотерпця, Єгипетського, блаженного Ієроніма Стрідонського, святителя Єфрема, патріарха Сербського. Перенесення мощей преподобного Феодора Сикеота, єпископа Анастасіупольського.

Народне свято

У народі 28 червня вшановувався день Фіта та Амоса. Вважалося, що це останній день, коли можна було сіяти жито, щоб отримати добрий урожай. Також у цей період визріває овес.

Реклама

Прикмети на 28 червня:

  • дощ на Фіта – погано для жита;
  • а ось на Амоса добре росте овес;
  • не можна пускати худобу в поле, щоб тварини не об'їлися соковитою зеленню.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 28 червня

  • 1651 – розпочалася Берестецька битва між військом Богдана Хмельницького та армією Речі Посполитої.
  • 1914 – початок Першої світової війни.
  • 1922 – створено прокуратуру України.
  • 1992 – тральщик "Сигнальник" став першим кораблем на Чорному морі, який у 1992 році підняв український прапор.
  • 1996 – прийнято першу Конституцію України.

Хто народився 28 червня

  • 1577 – Пітер Рубенс, фламандський живописець епохи бароко.
  • 1712 – Жан Жак Руссо, французький письменник та філософ епохи Просвітництва.
  • 1902 – Річард Чарльз Роджерс, американський композитор.
  • 1971 – Ілон Маск, американський підприємець, засновник PayPal, SpaceX, Tesla Motors.

Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Вони найосвіченіші
Начитані знаки зодіаку
Лев
Лев
Козоріг
Козоріг
Риби
Риби
1 /2
Хто ще?
Місячний календар на тиждень
27 червня – 3 липня
Вплив на життя
Магнітні бурі у липні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Вихідні та свята у липні
Коли відпочиваємо?
Лайфхак тижня
Як підготувати авто до спеки
Дізнатися
Місячні дні у липні
Календар фарбування волосся
Коли фарбувати волосся?
Місячний календар на липень
Для городників і садівників
Сприятливі дні
Іменини у липні
Як привітати?
Сприятливі дні у липні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?
Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти