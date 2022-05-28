28 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження України – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 28 травня.

28 травня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 28 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 28 травня

Міжнародний день жіночого здоров'я (International Day of Action for Women`s Health) – відзначається з 1987 року з метою нагадати світу про важливість та значення здоров'я жінки для майбутнього будь-якої нації.

День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження – щорічно святкують в Україні у останню суботу травня.

Всеукраїнський день краєзнавства – щорічне професійне свято краєзнавців було запроваджено у 2017 році. – щорічне професійне свято краєзнавців було запроваджено у 2017 році.

Іменинники 28 травня

День ангела сьогодні відзначають: Дмитро, Макар, Памфіл, Пахом.

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Яке сьогодні церковне свято

Пахомій Великий / Фото: Pinterest

28 травня у православній церкві вшановується пам'ять преподобного Пахомія Великого, святителя Ісаї, преподобного Ісаї Києво-Печерського, преподобного Ахілія, єпископа Ларисійського.

Народне свято

У народі 28 травня вшановувався Пахом Бокогрій, названий так, бо з цього дня вже по-справжньому ставало тепло.

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Прикмети на 28 травня

червоний схід сонця на Пахома – до грозового літа;

якщо у цей день тепло – літо також буде теплим;

на Пахома сіяли пшеницю, що залишилася;

жодні інші рослини садити на Пахома не можна, бо вони пропадуть.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 28 травня

1756 – день народження популярного соусу майонезу.

1763 – у Києві відкрилася школа з навчання живопису.

1925 – у Харкові стартувала Всеукраїнська конференція з краєзнавства, під час якої було створено Український комітет краєзнавства.

1957 – у США засновано Національну академію грамзапису, що вручає найпрестижніші нагороди у світі музики "Греммі".

Хто народився 28 травня

1779 – Томас Мур, англійський поет, автор пісень та балад.

1908 – Ян Флемінг, англійський письменник, автор романів про Джеймса Бонда.

1968 – Кайлі Міноуг, австралійська поп-співачка.

Раніше ми публікували місячний календар на травень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на травень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.