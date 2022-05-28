Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 🎬 Канни 2022 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза

Рятуємо біле

Прибираємо запах поту

Як витягнути скалку

Боротьба з бур'янами

Як зберігати лимони

Віспа мавп
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

28 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 травня, 08:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження України – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 28 травня.
28 травня: яке сьогодні свято
28 травня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 28 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 28 травня

  • Міжнародний день жіночого здоров'я (International Day of Action for Women`s Health) – відзначається з 1987 року з метою нагадати світу про важливість та значення здоров'я жінки для майбутнього будь-якої нації.
  • День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження – щорічно святкують в Україні у останню суботу травня.
  • Всеукраїнський день краєзнавства – щорічне професійне свято краєзнавців було запроваджено у 2017 році.

Іменинники 28 травня

День ангела сьогодні відзначають: Дмитро, Макар, Памфіл, Пахом.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

Пахомій Великий
Пахомій Великий / Фото: Pinterest

28 травня у православній церкві вшановується пам'ять преподобного Пахомія Великого, святителя Ісаї, преподобного Ісаї Києво-Печерського, преподобного Ахілія, єпископа Ларисійського.

Народне свято

У народі 28 травня вшановувався Пахом Бокогрій, названий так, бо з цього дня вже по-справжньому ставало тепло.

Реклама

Прикмети на 28 травня

  • червоний схід сонця на Пахома – до грозового літа;
  • якщо у цей день тепло – літо також буде теплим;
  • на Пахома сіяли пшеницю, що залишилася;
  • жодні інші рослини садити на Пахома не можна, бо вони пропадуть.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 28 травня

  • 1756 – день народження популярного соусу майонезу.
  • 1763 – у Києві відкрилася школа з навчання живопису.
  • 1925 – у Харкові стартувала Всеукраїнська конференція з краєзнавства, під час якої було створено Український комітет краєзнавства.
  • 1957 – у США засновано Національну академію грамзапису, що вручає найпрестижніші нагороди у світі музики "Греммі".

Хто народився 28 травня

  • 1779 – Томас Мур, англійський поет, автор пісень та балад.
  • 1908 – Ян Флемінг, англійський письменник, автор романів про Джеймса Бонда.
  • 1968 – Кайлі Міноуг, австралійська поп-співачка.

Раніше ми публікували місячний календар на травень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на травень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Вони можуть передбачати майбутнє
Магічні знаки зодіаку
Скорпіон
Скорпіон
Водолій
Водолій
Козоріг
Козоріг
1 /2
Хто ще?
Місячний календар на тиждень
30 травня – 5 червня
Вплив на життя
Вихідні та свята у червні
Коли відпочиваємо?
Лайфхак тижня
Як швидко почистити часник
Дізнатися
Місячні дні у червні
Календар фарбування волосся
Коли фарбувати волосся?
Іменини у червні
Як привітати?
Магнітні бурі у червні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Сприятливі дні у червні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?
Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти