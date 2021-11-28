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28 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
28 листопада, 07:25
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Початок Різдвяного посту, Ханука – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 28 листопада
28 листопада: яке сьогодні свято
28 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 28 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 28 листопада

  • День працівника системи фінансового моніторингу в Україні – нове професійне свято було започатковано рік тому з метою відзначити вагомий внесок працівників цієї сфери у запобігання відмивання нечесних доходів, фінансування тероризму та поширення зброї масового знищення.
  • День Червоної Планети (Red Planet Day) – неофіційно 28 листопада відзначається День Марса на честь запуску космічного корабля Mariner, який відбувся у листопаді 1964 року.
  • Ханука – єврейське свято свічок, присвячене диву у Храмі після перемоги війська Єгуди Маккавея над царем Антіохом у ІІ столітті до н.е. Свято освячення у 2021 році розпочинається увечері 28 листопада і триває 8 днів, до 6 грудня.

Іменинники 28 листопада

День ангела сьогодні відзначають: Григорій, Гурій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Самсон, Пилип.

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Яке сьогодні церковне свято

2021 року західні християни 28 листопада відзначають першу неділю Адвента – це час очікування Різдва Христового.

28 листопада у православній церкві вшановується пам'ять мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва, преподобного Паїсія Величковського, мучеників Елпідія, Маркела і Євстахія, мученика Димитрія. Свято Куп’ятицької ікони Божої Матері. Початок Різдвяного посту.

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Народне свято

У народі 28 листопада відзначався Гур'єв день. Люди вірили, що святий Гурій допомагає в лікуванні зубних хвороб, тому до нього зверталися з такими проханнями. Цього дня було корисно попаритись у лазні. Вважалося, що нечиста сила, боячись зими, тікає геть і залишає народ у спокої до самого початку Святок. А ще на Гурія належало приділяти увагу коням: їх смачно пригощали і годували сіном та вівсом. А самі люди починали поститися, важливо було дотримуватись заборон дня, не лаятися, не лихословити і не грішити.

Прикмети на 28 листопада

  • червоне сонце на сході – до швидких хуртовин;
  • сніг, що випав на Гурія, пролежить до повені;
  • якщо у Гур'єв день коні іржуть – бути добру;
  • у Різдвяний піст заборонена скоромна їжа;
  • також не можна лаятися, скандалити і перебувати в поганому настрої;
  • цього дня накладалася заборона на полювання та риболовлю.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 28 листопада

  • 1943 – початок Тегеранської конференції країн антигітлерівської коаліції – СРСР, США та Великої Британії.
  • 1964 – до Марса запущено американську автоматичну станцію "Марінер-4".
  • 1974 – останній виступ Джона Леннона на сцені в "Медісон Сквер Гарден".
  • 2006 – уряд України визнав Голодомор актом геноциду проти українського народу.

Хто народився 28 листопада

  • 1632 – Жан-Батіст Люллі, французький композитор, скрипаль, диригент.
  • 1757 – Вільям Блейк, англійський поет, художник.
  • 1829 – Антон Рубінштейн, композитор, піаніст, диригент, засновник першої російської консерваторії.
  • 1880 – Олександр Блок, російський поет Срібного віку.
  • 1881 – Стефан Цвейг, австрійський письменник і критик.
  • 1950 – Ед Харріс, американський актор і кінорежисер.
  • 1960 – Джон Гальяно, епатажний англійський модельєр.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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