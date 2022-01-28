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28 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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28 січня, 07:25
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Міжнародний день захисту персональних даних, Міжнародний день лего – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 28 січня.
28 січня: яке сьогодні свято
28 січня: яке сьогодні свято / Фото: Pixabay

Яке народне і православне свято в українців 28 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 28 січня

  • Міжнародний день захисту персональних даних (Data Protection Day) – проводиться, починаючи з 2007 року, з метою нагадати користувачам про важливість правил поведінки в інтернеті та безпеку свого віртуального і реального життя.
  • Міжнародний день лего – свято, що поєднує кілька поколінь дітей та дорослих, шанувальників популярного конструктора. Воно було організоване на честь отриманого компанією у 1958 році патенту на деталь лего.
  • День відкриття Антарктиди – Відзначається на честь відкриття у 1820 шостого і останнього материка Землі російською антарктичною експедицією під керівництвом Фаддея Беллінсгаузена і Михайла Лазарєва.

Іменинники 28 січня

День ангела сьогодні відзначають: Веніамін, Гавриїл, Герасим, Олена, Іван, Михайло, Павло, Прохор.

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Яке сьогодні церковне свято

28 січня у православній церкві вшановується пам'ять преподобних Павла Фівейського та Іоанна Кущника, преподобномученика Пансофія Олександрійського, преподобних Прохора Пшинського та Гавриїла Лісновського.

Народне свято

У народі 28 січня відзначався Павлов день, який мав ще й іншу назву – день чаклунів. Вважалося, що чаклуни та чаклунки саме цього дня передавали учням своє магічне мистецтво. Люди, побоюючись псування і пристріту, молилися святим заступникам, а також стукали по дереву і плювали через ліве плече.

Прикмети на 28 січня

  • Павло ночі вкорочує, а день додає;
  • зірки яскраво блищать – до морозів;
  • тьмяні зірки на небі – скоро буде потепління;
  • Павлов день ясний – літо буде сухим та спекотним;
  • якщо пішов сніг, то літо буде дощовим.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 28 січня

  • 1820 – день відкриття Антарктиди російською навколосвітньою експедицією.
  • 1958 – компанія Lego запатентувала вигляд деталей конструктора.
  • 1985 – прийнято Делійську декларацію проти ядерної війни.
  • 1992 – Верховна Рада затвердила Державним Прапором України національний синьо-жовтий прапор.

Хто народився 28 січня

  • 1912 – Джексон Поллок, американський художник, представник абстрактного експресіонізму.
  • 1930 – Анатолій Ігнащенко, український архітектор.
  • 1938 – Леонід Жаботинський, український та радянський штангіст.
  • 1951 – Леонід Каденюк, український космонавт, Герой України.
  • 1980 – Нік Картер, американський співак, музикант, актор, учасник гурту Backstreet Boys.

Раніше ми публікували місячний календар на січень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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