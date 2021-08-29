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29 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
29 серпня, 07:25
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Горіховий або Хлібний Спас, День пам'яті загиблих захисників України, День шахтаря – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 29 серпня.
29 серпня: яке сьогодні свято
29 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Pixabay

Life Сьогодні пишуть, який народний і православне свято у українців 29 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

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Яке сьогодні свято, 29 серпня

  • Міжнародний день дій проти ядерних випробувань (International Day Аgainst Nuclear Tests) – був затверджений під егідою ООН у 2009 році і проводиться з метою активізувати зусилля ООН, країн світу, міжурядових та неурядових організацій в справі припинення ядерних випробувань.
  • День шахтаря – професійне свято гірників щорічно відзначається в останню неділю серпня.
  • День пам'яті загиблих захисників України шанується, починаючи з 2019 року.

Іменинники 29 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Ганна, Герасим, Лаврентій, Степан, Яків.

Яке сьогодні церковне свято

29 серпня в православній церкві відзначається велике свято – Перенесення Нерукотворного Образа Господа Ісуса Христа, яке також має й інші назви: Третій Спас, Полотняний, Хлібний і Горіховий Спас. Післясвято Успіння. Шанується пам'ять мученика Діоміда, лікаря, мучеників 33-х палестинських, преподобного Херімона Єгипетського, мученика великого князя Костянтина. Святкується ікона Божої Матері, названа "Додавання розуму". Поминання загиблих захисників України.

Народне свято

У народі 29 серпня на Третій Спас після освячення в церкві можна було пекти хліб і пироги з нового врожаю, а ще торгувати домотканими полотнами, чистити криниці і збирати горіхи. До цього дня були суворі заборони на горіхи і випічку з борошна нового помелу. Також категорично не можна вирушати в ліс без оберега, тому що там можна зустрітися з нечистю.

Прикмети дня:

  • Третій Спас сонце на осінь веде;
  • багатий урожай горіхів – до хлібного року;
  • якщо на Спаса відлітають ластівки і журавлі, на Покров буде мороз.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 29 серпня

  • 1885 – німецький інженер Готліб Даймлер запатентував перший у світі мотоцикл.
  • 1949 – в СРСР пройшло випробування першої радянської атомної бомби.
  • 1966 – в Америці The Beatles виступили зі своїм останнім концертом.
  • 1999 – в Донецьку поставлений прижиттєвий пам'ятник спортсмену зі стрибків з жердиною Сергію Бубці.

Хто народився 29 серпня

  • 1862 – Моріс Метерлінк, бельгійський письменник, автор притчі "Синій птах".
  • 1920 – Чарлі Паркер, американський джазовий музикант, засновник стилю бібоп.
  • 1958 – Майкл Джексон, американський співак, "король поп-музики".
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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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