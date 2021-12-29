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29 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
29 грудня, 07:25
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Міжнародний день віолончелі – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 29 грудня.
29 грудня: яке сьогодні свято
29 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 29 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 29 грудня

  • Міжнародний день віолончелі (International Cello Day) або День віолончеліста – неофіційне музичне свято, яке професіонали та любителі проводять у день народження каталонського віолончеліста, диригента, композитора і музично-громадського діяча Пабло Казальса.
  • День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України – відзначається, починаючи з 2010 року.

Іменинники 29 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Микола, Павло, Петро, Семен, Софія.

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Яке сьогодні церковне свято

29 грудня у православній церкві вшановується пам'ять пророка Аггея, мученика Марина, блаженної цариці Феофанії.

Народне свято

У народі 29 грудня відзначався день Аггея. Люди спостерігали, що у цей період на землі та деревах сріблився іній, а тому цей день ще називали Інесій або Зимовказівник. Вважалося, що Агей-пророк сіє іній на поріг. Святому молилися про вказівку істинного шляху у вірі. Цього дня уважно стежили за погодою.

Прикмети на 29 грудня:

  • який Аггей, таким буде місяць квітень;
  • якщо іній густо лежить на гілках дерев – Святки будуть теплими;
  • північний вітер на Аггея – до сильних морозів;
  • сильний мороз уранці на Аггея триматиметься до самого Хрещення;
  • якщо сніг біля паркану лежить впритул до огорожі – літо буде неврожайним.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 29 грудня

  • 1911 – авіаконструктор Ігор Сікорський на своєму літаку С-6 встановив світовий рекорд швидкості польоту з двома пасажирами – 111 км/год.
  • 1993 – набула чинності Конвенція про біологічну різноманітність (КБР).
  • 1995 – було відкрито Дніпропетровський метрополітен.

Хто народився 29 грудня

  • 1766 – Чарльз Макінтош, шотландський хімік, винахідник водонепроникних плащів.
  • 1800 – Чарльз Гудьїр, американський винахідник, який першим здійснив вулканізацію каучуку.
  • 1876 – Пабло Казальс, видний каталонський віолончеліст, диригент, композитор.
  • 1938 – Джон Войт, американський актор, батько Анджеліни Джолі.
  • 1942 – Всеволод Абдулов, радянський і російський актор театру та кіно.
  • 1972 – Джуд Лоу, британський актор.
  • 1972 – Євген Ніщук, український актор театру та кіно, екс-міністр культури України.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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