Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 День Конституції ⚡ Удар по ТЦ у Кременчуці Саміт НАТО у Мадриді Саміт НАТО у Мадриді ⚠ Загроза з Білорусі

Стоп кріт

Як зберігати ківі

Пирій на городі

Перемо краватку

Користь черешні

Варим бобові
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

29 червня 2022 року: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 червня, 00:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Міжнародний день тропіків – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 29 червня.
29 червня: яке сьогодні свято
29 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 29 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 29 червня

  • Міжнародний день тропіків (International Day of the Tropics) – відзначається під егідою ООН із 2016 року з метою висвітлення проблем народів, які мешкають на території тропічної природної зони.

Читайте також:

Реклама

Іменинники 29 червня

День ангела сьогодні відзначають: Єфрем, Костянтин, Михайло, Петро, Тихін.

Яке сьогодні церковне свято

Західні християни відзначають День святих апостолів Петра і Павла – учнів Христа, які проповідували та поширювали вчення євангелії по всьому світу.

Петро і Павло
Петро і Павло / Фото: Pinterest

Реклама

29 червня у православній церкві вшановується пам'ять святителя Тихона, єпископа Амафунтського, священномученика Тигрия, пресвітера та мученика Євтропія читця.

Народне свято

У народі 29 червня вшановувався Тихін Тихий. Люди вважали, що цього дня земля йде тихіше, звірі ховаються по норах, і навіть птахи затихають, окрім солов'я, що виводить свої трелі до самого Петрового дня, 12 липня.

Прикмети на 29 червня

  • на Тихона Сонце йде тихіше;
  • у Землі найтихіший хід у році;
  • на Тихона завершується пізня сівба ярих.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 29 червня

  • 1916 – перший політ літака "Боїнг".
  • 1945 – Закарпаття приєдналося до УРСР.
  • 1964 – день народження пульта дистанційного керування телевізором.
  • 2007 – в Америці надійшов у продаж перший iPhone.

Хто народився 29 червня

  • 1798 – Джакомо Леопарді, італійський філософ та поет.
  • 1900 – Антуан де Сент-Екзюпері, французький письменник та льотчик.
  • 1934 – Людмила Сосюра, українська актриса театру та кіно.
  • 1939 – Віктор Гресь, український режисер, сценарист, актор.

Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.

Реклама

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Гороскоп сумісності
Між ними сильна пристрасть
Близнюки
Близнюки
Водолій
Водолій
Стрілець
Стрілець
1 /2
Знайти пару
Місячний календар на тиждень
27 червня – 3 липня
Вплив на життя
Магнітні бурі у липні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Вихідні та свята у липні
Коли відпочиваємо?
Лайфхак тижня
Як зберігати продукти без холодильника
Дізнатися
Місячні дні у липні
Календар фарбування волосся
Коли фарбувати волосся?
Місячний календар на липень
Для городників і садівників
Сприятливі дні
Іменини у липні
Як привітати?
Сприятливі дні у липні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?
Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти