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29 вересня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
29 вересня, 07:25
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Всесвітній день серця, День пам'яті трагедії Бабиного Яру – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 29 вересня.
29 вересня: який сьогодні день
29 вересня: який сьогодні день / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 29 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 29 вересня

  • Всесвітній день серця (World Heart Day) організований у 1999 році з ініціативи Всесвітньої федерації серця, яку пізніше підтримали ВООЗ, ЮНЕСКО та ін.
  • День отоларинголога – професійне свято ЛОР-лікарів, створене в пам'ять Міжнародного тижня глухих, що проводився Всесвітньою федерацією глухонімих наприкінці вересня 1951 року.
  • Міжнародний день поширення інформації про продовольчі втрати і харчові відходи (International Day of Awareness on Food Loss and Waste Reduction) – пам'ятна дата проводиться під егідою ООН з метою пошуку балансу між виробництвом і споживанням продовольчих товарів у різних частинах Землі.
  • День пам'яті трагедії Бабиного Яру – події дня пов'язані з початком масових вбивств фашистськими загарбниками починаючи з 1941 року полонених – переважно євреїв, циган та людей інших національностей в київському урочищі Бабин Яр. За різними оцінками, число жертв перевищило 60 тисяч осіб.

Іменинники 29 вересня

День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Віктор, Григорій, Йосип, Людмила, Сергій.

Яке сьогодні церковне свято

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29 вересня в православній церкві шанується пам'ять великомучениці Євфимії Всехвальної, мучениці Севастіани, мучениці Мелітини, мучеників Віктора і Сосфена, преподобного Дорофея, пустинника Єгипетського, мучениці Людмили, княгині Чеської, мучеників братів Йосифа та Ісака, святителя Кипріана, митрополита Київського і всієї Руси, чудотворця. Ікони Божої Матері, званої "Зглянься на смирення".

Народне свято

У народі 29 вересня шанувалася Єфимія. Люди продовжували робити заготовки на зиму, квасили капусту, а також робили інші соління. А ще було активне полювання на дичину, особливо на птахів.

Прикмети на 29 вересня

  • тепла і суха погода на Єфимію – зима буде пізня і м'яка;
  • якщо на Єфимію вдарить грім – снігу взимку не буде;
  • якщо птиця за літо нагуляла багато жиру – це до морозної зими;
  • в лазні не можна паритися чужим віником – це до сварки;
  • не варто братися за нові справи – вони приречені на провал.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 29 вересня

  • 1650 – в Лондоні відкрито перше в світі шлюбне агентство.
  • 1829 – в Лондоні створена цивільна поліція, згодом – Скотланд-Ярд.
  • 1916 – зафіксовано перший в світі мільярдер – Джон Рокфеллер.
  • 1926 – Києво-Печерську лавру закрили і оголосили музеєм.
  • 1941 – під час Другої світової війни в Києві фашистські загарбники почали масові вбивства полонених в Бабиному Яру.

Хто народився 29 вересня

  • 1547 – Мігель де Сервантес Сааведра, іспанський письменник.
  • 1571 – Мікеланджело Караваджо, італійський живописець.
  • 1845 – Іван Карпенко-Карий, український письменник.
  • 1866 – Михайло Грушевський, український історик, політик, громадський діяч, 1-й голова Української Центральної Ради.
  • 1976 – Андрій Шевченко, український футболіст, тренер збірної України.
  • 1989 – Євген Коноплянка, український футболіст.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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