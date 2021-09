29 вересня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день поширення інформації про продовольчі втрати і харчові відходи (International Day of Awareness on Food Loss and Waste Reduction) – пам'ятна дата проводиться під егідою ООН з метою пошуку балансу між виробництвом і споживанням продовольчих товарів у різних частинах Землі.