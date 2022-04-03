3 квітня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Яке народне і православне свято в українців 3 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 3 квітня
- День геолога – професійне свято, організоване 1966 року, яке відзначається у першу неділю квітня.
- Всесвітній день вечірки або Всесвітній день паті (World Party Day) – неофіційне свято проводиться з 1996 року за мотивами фантастичного роману "Політ" американки Ванни Бонта, в якому в усьому світі мало пройти масове свято, що об'єднує людство. У ньому вечірка протиставлялася війні.
- Всесвітній день водних тварин (World aquatic animal day) – екологічне свято, що створено Школою права Льюїса та Кларка. Тема 2022 року присвячена викриттю міфу про стійкий розвиток рибальства та аквакультури.
- День народження мобільного телефону – відзначається 3 квітня на честь здійснення першого дзвінка з мобільного зв'язку 1973 року.
Іменинники 3 квітня
День ангела сьогодні відзначають: Володимир, Кирило, Серафим, Хома, Яків.
Яке сьогодні церковне свято
3 квітня у православній церкві відзначається 4-й тиждень Великого посту. Тиждень Іоанна Ліствичника. Вшановується пам'ять преподобного Якова, єпископа, сповідника, святителя Кирила, єпископа Катанського, святителя Хоми, патріарха Константинопольського.
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Народне свято
У народі 3 квітня шанувався Кирило Катанік. Така назва дня пояснювалося тим, що це була остання нагода покататися на санчатах, бо сніг уже танув, і сани ховали до наступної зими. Міжсезоння було небезпечне оманливістю погоди – вдень було вже спекотно, а от уночі ще було сиро та холодно. Тому в цей період люди часто хворіли, і на них нападала лихоманка.
Прикмети на 3 квітня
- на Катаніка не можна дивитися на небо, щоб не побачити падаючу зірку;
- а от дивитися цього дня у колодязь – до успіху та грошей;
- щоб не захворіти, потрібно було вдягати вивернутий навиворіт одяг;
- якщо з берези тече сік – літо буде дощовим.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 3 квітня
- 1829 – день народження кавомолки. Англієць Джеймс Каррінгтон отримав патент на машину, що перемелює кавові зерна.
- 1933 – радянський хірург Юрій Вороний провів у Херсоні першу в світі операцію з пересадки нирки людині.
- 1933 – британські пілоти Клайдсдейл та Макінтайр на біпланах здійснили перший у світі переліт через Еверест.
- 1973 – день народження штрих-коду. IBM офіційно представила свою розробку лінійних символік штрихового коду UPC.
Хто народився 3 квітня
- 1918 – Олесь Гончар, український радянський письменник, громадський діяч.
- 1924 – Федір Бурчак, український правознавець, академік, засновник Академії правових наук України.
- 1958 – Алек Болдвін, американський актор, комік, письменник.
- 1961 – Едді Мерфі, американський актор, кінорежисер, продюсер, співак.
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