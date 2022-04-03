3 квітня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Всесвітній день вечірки – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 3 квітня

3 квітня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 3 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 3 квітня

День геолога – професійне свято, організоване 1966 року, яке відзначається у першу неділю квітня.

Всесвітній день вечірки або Всесвітній день паті (World Party Day) – неофіційне свято проводиться з 1996 року за мотивами фантастичного роману "Політ" американки Ванни Бонта, в якому в усьому світі мало пройти масове свято, що об'єднує людство. У ньому вечірка протиставлялася війні.

Всесвітній день водних тварин (World aquatic animal day) – екологічне свято, що створено Школою права Льюїса та Кларка. Тема 2022 року присвячена викриттю міфу про стійкий розвиток рибальства та аквакультури.

День народження мобільного телефону – відзначається 3 квітня на честь здійснення першого дзвінка з мобільного зв'язку 1973 року.

Іменинники 3 квітня

День ангела сьогодні відзначають: Володимир, Кирило, Серафим, Хома, Яків.

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Яке сьогодні церковне свято

3 квітня у православній церкві відзначається 4-й тиждень Великого посту. Тиждень Іоанна Ліствичника. Вшановується пам'ять преподобного Якова, єпископа, сповідника, святителя Кирила, єпископа Катанського, святителя Хоми, патріарха Константинопольського.

Народне свято

У народі 3 квітня шанувався Кирило Катанік. Така назва дня пояснювалося тим, що це була остання нагода покататися на санчатах, бо сніг уже танув, і сани ховали до наступної зими. Міжсезоння було небезпечне оманливістю погоди – вдень було вже спекотно, а от уночі ще було сиро та холодно. Тому в цей період люди часто хворіли, і на них нападала лихоманка.

Прикмети на 3 квітня

на Катаніка не можна дивитися на небо, щоб не побачити падаючу зірку;

а от дивитися цього дня у колодязь – до успіху та грошей;

щоб не захворіти, потрібно було вдягати вивернутий навиворіт одяг;

якщо з берези тече сік – літо буде дощовим.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 3 квітня

1829 – день народження кавомолки. Англієць Джеймс Каррінгтон отримав патент на машину, що перемелює кавові зерна.

1933 – радянський хірург Юрій Вороний провів у Херсоні першу в світі операцію з пересадки нирки людині.

1933 – британські пілоти Клайдсдейл та Макінтайр на біпланах здійснили перший у світі переліт через Еверест.

1973 – день народження штрих-коду. IBM офіційно представила свою розробку лінійних символік штрихового коду UPC.

Хто народився 3 квітня

1918 – Олесь Гончар, український радянський письменник, громадський діяч.

1924 – Федір Бурчак, український правознавець, академік, засновник Академії правових наук України.

1958 – Алек Болдвін, американський актор, комік, письменник.

1961 – Едді Мерфі, американський актор, кінорежисер, продюсер, співак.

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