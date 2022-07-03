3 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День Військово-Морських Сил Збройних Сил України та 130-й день війни Росії проти України – які ще значущі дати та важливі події в історії України та світу відзначаються 3 липня

3 липня: яке сьогодні свято / Фото: Колаж: Сьогодні

Яке народне та православне свято в українців 3 липня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародних, національних та державних святах , важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 3 липня

День Військово-Морських Сил Збройних Сил України – наголошується з 2015 року у першу неділю липня. Реклама

День Військ протиповітряної оборони України – До складу ППО входять радіотехнічні війська, зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, війська зв'язку, спеціальні частини. Удар по Бєлгороду - російські ракети б'ють по своїх містах

День працівників морського та річкового флоту – професійне свято військовослужбовців та працівників, які успішно допомагають захищати країну від російських окупантів.

– професійне свято військовослужбовців та працівників, які успішно допомагають захищати країну від російських окупантів. Всесвітній день без поліетиленових пакетів – цього дня всім, кому небайдуже майбутнє нашої планети, пропонується відмовитись від використання поліетиленових пакетів.

День осторонь сонця (Stay Out of the Sun Day) – незвичайне свято, яке закликає людей побути в тіні і дати шкірі відпочити від спекотного сонячного проміння.

Іменинники 3 липня

День ангела сьогодні відзначають: Опанас, Андрій, Гліб, Іван, Дмитро, Хома, Наум, Микола, Інна, Римма.

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Яке сьогодні церковне свято

3 липня у православній церкві вшановується пам'ять священномученика Мефодія, єпископа Патарського, мучеників Інни, Піни та Римми, мучеників Аристоклія, пресвітера, Димитріана, диякона та Афанасія, читця, святителя Левкія, сповідника, єпископа.

Народне свято

У народі 3 липня вшановувався Мефодій Перепелятник. Зазвичай до цього дня встигали хліба і зліталися птахи перепела, а також розпочинався сезон легкого полювання.

Прикмети на 3 липня

важливо на Мефодія підстрелити перепілку, тоді мисливцеві супроводжуватиме удача; Реклама

дощ на Мефодія йтиме ще 40 днів;

якщо на Мефодія павук плете павутину – буде сухо та ясно;

а от якщо павутиння немає – до дощової погоди.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 3 липня

1885 – в Америці українські емігранти створили перше товариство взаємодопомоги "Братство святого Миколая";

1916 – у Лондоні відбувся суд у справі про аварії лайнера "Титанік";

1917 – виступ напівботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;

1928 – у продажу з'являються перші телевізори;

1962 – Франція визнає незалежність Алжиру.

Хто народився 3 липня

1883 – Франц Кафка, чеський письменник та філософ;

1885 – український та канадський художник-монументаліст Юліан Буцманюк;

1906 – український хімік-технолог, академік Василь Атрощенко;

1907 – український художник, мистецтвознавець та критик Володимир Ласовський;

1927 – Кен Рассел, англійський кінорежисер;

1932 – Вадим Іллєнко, український оператор та режисер;

1949 – футболіст київського "Динамо" Віктор Колотов;

1962 – Том Круз, американський актор, режисер, продюсер.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у липні 2022 року .