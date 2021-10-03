3 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День вчителя України, Всесвітній день тверезості – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 3 жовтня

3 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Pexels

Яке народне і православне свято в українців 3 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 3 жовтня

День вчителя України або День працівників освіти – професійне свято українських викладачів, яке щороку відзначається в першу неділю жовтня і в 2021 році випадає на 3-тє число.

– професійне свято українських викладачів, яке щороку відзначається в першу неділю жовтня і в 2021 році випадає на 3-тє число. День територіальної оборони України – свято було встановлено у 2020 році з урахуванням важливості територіальної оборони в забезпеченні обороноздатності і територіальної цілісності України і відзначається в першу неділю жовтня.

– свято було встановлено у 2020 році з урахуванням важливості територіальної оборони в забезпеченні обороноздатності і територіальної цілісності України і відзначається в першу неділю жовтня. Всесвітній день тверезості (World Temperance Day) проводиться 3 жовтня в пам'ять про американського громадського діяча Джона Фінче, що боровся з пияцтвом.

проводиться 3 жовтня в пам'ять про американського громадського діяча Джона Фінче, що боровся з пияцтвом. Всесвітній день грибника (World Mushroom Picking Day) – неофіційне свято любителів "тихого полювання".

– неофіційне свято любителів "тихого полювання". День німецької єдності (Tag der Deutschen Einheit) – національне свято Німеччини, що відзначається з 1990 року на честь об'єднання двох країн і входження НДР до складу ФРН.

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Іменинники 3 жовтня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Тетяна, Федір.

Яке сьогодні церковне свято

3 жовтня в православній церкві шанується пам'ять великомученика Євстафія Плакиди, дружини його Феопистії та синів їхніх Агапія і Феопіста, мучеників та сповідників Михаїла, князя Чернігівського, і боярина його Феодора, чудотворців, преподобного і благовірного князя Олега Брянського.

Народне свято

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У народі 3 жовтня шанувався Астафій Вітряк. Цього дня відзначали своє свято мірошники, що працюють на млинах-вітряках. А господині на обід обов'язково подавали страви з капусти. Вважалося, хто з'їсть сиру капусту, тому здоров'я додасться.

Прикмети на 3 жовтня

дме північний вітер – до швидкої холоднечі;

якщо вітер з півдня – до тепла;

західний вітер нажене дощ;

вітер зі сходу – до ясної погоди;

якщо ранок туманний – то осінь буде затяжною.

Цікаві і важливі події в Україні та всьому світі 3 жовтня

1925 – відкрився Харківський державний театр опери і балету.

1945 – утворена Всесвітня федерація профспілок.

1952 – в Лос-Анджелесі відбувся перший запис відеозображення на магнітну стрічку.

1973 – у Києві відкрито пам'ятник Лесі Українці.

Хто народився 3 жовтня

1852 – Киріак Костанді, український художник-передвижник.

1895 – Сергій Єсенін, російський поет.

1897 – Луї Арагон, французький поет, основоположник сюрреалізму.

1962 – Сергій Кузьмінський, український рок-музикант, вокаліст рок-гурту "Брати Гадюкіни".

1984 – Ешлі Ніколь Сімпсон, американська актриса, поп-співачка, танцівниця.

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