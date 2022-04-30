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30 квітня 2022: який сьогодні день, що не можна робити, іменини та прикмети

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30 квітня, 08:05
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Міжнародний день джазу – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 30 квітня
30 квітня: яке сьогодні свято
30 квітня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 30 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 30 квітня

  • Міжнародний день джазу (International Jazz Day) – проводиться шанувальниками музики, починаючи з 2012 року. Свято було встановлено під егідою ЮНЕСКО з метою сприяння музиці миру, єдності, розширенню контактів між людьми та 2022 року відзначає 10-річчя.
  • Міжнародний день ветеринарного лікаря (World Veterinary Day) – проводиться під егідою Всесвітньої ветеринарної асоціації щорічно в останню суботу квітня, починаючи з 2000 року.
  • День прикордонника України – професійне свято, встановлене 2018 року за президентським указом.
  • Вальпургієва ніч – на останню квітневу ніч випадає язичницьке відьомське свято, присвячене зустрічі весни з літом та родючості.

У Вальпургієву ніч відьми збираються на шабаш
У Вальпургієву ніч відьми збираються на шабаш / Фото: Unsplash

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Іменинники 30 квітня

День ангела сьогодні відзначають: Адріан, Олександр, Зосима, Єфрем, Іван, Михайло, Семен, Федір.

Яке сьогодні церковне свято

30 квітня в православній церкві триває Світлий тиждень, що настав після Христового Воскресіння. Вшановується пам'ять священномученика Симеона, єпископа Перського, і з ним мучеників Авделая та Ананії, пресвітерів, Хусдазата (Усфазана), євнуха, Фусики, Азата, мучениці Аскітреї та багатьох інших, преподобного Акакія, єпископа Мелітинського,

Народне свято

У народі 30 квітня вшановувався Зосима Пасічник. Святого називали заступником бджіл та бджолярів. Цього дня намагалися доставити вулики на пасіки.

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Прикмети на 30 квітня

  • на Зосима розцвіли кульбаби – літо буде коротким;
  • купові хмари на небі – погода зіпсується;
  • на який хліб полетіли бджоли, той добре вродить;
  • на Зосима не можна пекти хліб та булочки;
  • також цього дня не можна лінуватися.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 30 квітня

  • 1789 – Джордж Вашингтон став першим президентом США.
  • 1918 – проголошено створення Кримської республіки.
  • 1945 – під час Берлінської операції розпочався штурм рейхстагу.
  • 1999 – у зв'язку із виконанням свого мандату в Україні завершила роботу місія ОБСЄ.

Хто народився 30 квітня

  • 1777 – Карл Фрідріх Гаус, великий німецький математик.
  • 1848 – Олександра Єфименко, українська історикиня та етнографиня.
  • 1863 – Макс Складановський, німецький винахідник кіно.

Раніше ми публікували місячний календар на квітень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на квітень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.

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