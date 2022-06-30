30 червня 2022 року: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Міжнародний день астероїда – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 30 червня.

30 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 30 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 30 червня

Міжнародний день астероїда (International Asteroid Day) – проводиться під егідою ООН з 2016 року на згадку про Тунгуський метеорит з метою інформування про небезпеку цього космічного явища.

Міжнародний день парламентаризму (International Day of Parliamentarism) – був організований ООН на згадку про першу міжнародну конференцію Міжпарламентського союзу 1889 року і покликаний удосконалювати інститути парламентаризму в усьому світі задля покращення життя людей.

Міжнародний день соціальних мереж (#SMDay) – святкують усі люди, які тепер не уявляють свого життя без спілкування в мережі Інтернет.

Іменинники 30 червня

День ангела сьогодні відзначають: Йосип, Кирило, Максим, Микита, Пелагея, Савелій.

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Яке сьогодні церковне свято

Мануїл, Савел та Ісмаїл / Фото: Pinterest

30 червня у православній церкві вшановується пам'ять мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла.

Народне свято

У народі 30 червня вшановувалися Мануїл та Савелій. Також цей день називався Сонцестой, тому що, за спостереженнями людей, у цей період сонце начебто завмирало у зеніті. А ще люди боялися розгулу нечистої сили, яка прагнула вморити людину.

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Прикмети на 30 червня

яскравий схід сонця – до багатого врожаю;

вечірня веселка на Сонцестой – буде хороша погода;

червоний захід сонця – до вітрів та негоди;

якщо чується чийсь голос, у жодному разі не можна на нього відгукуватися.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 30 червня

1889 – засновано Міжпарламентський союз.

1908 – у Сибіру впав Тунгуський метеорит.

1910 – завершено прокладання телефонного кабелю між Європою та Південною Америкою.

1947 – у Німеччині розпочало роботу українське Наукове товариство імені Т. Шевченка.

1997 – в Англії вийшла друком перша книга про Гаррі Поттера.

Хто народився 30 червня

1891 – Стенлі Спенсер, англійський художник.

1907 – Роман Шухевич, український політичний діяч, голова УПА.

1914 – Володимир Челомей, український вчений, генеральний конструктор ракетно-космічної техніки.

1966 – Майк Тайсон, американський боксер, чемпіон світу в суперважкій вазі.

Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.