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30 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
30 вересня, 07:25
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День Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, День усиновлення, Всесвітній день моря – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 30 вересня
30 вересня: яке сьогодні свято
30 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 30 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

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Яке сьогодні свято, 30 вересня

  • День усиновлення в Україні припадає на останній вересневий день і відзначається з 2009 року на честь церковного свята Віри, Надії, Любові та Софії.
  • Всеукраїнський день бібліотек – свято встановлене у 1998 році з метою підвищення ролі бібліотек у суспільному житті.
  • Міжнародний день перекладача (International Translation Day) – професійне свято усних та письмових перекладачів проводиться під егідою ООН у багатьох країнах з 2017 року.
  • Всесвітній день моря (World Maritime Day) – екологічне свято проводиться під егідою ООН із 1978 року з метою підвищення безпеки морських перевезень, попередження забруднення морського середовища та збереження біоресурсів. До 1980 року відзначався 17 березня.

Іменинники 30 вересня

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День ангела сьогодні відзначають: Олександра, Віра, Дмитро, Зіновій, Іван, Ілля, Ірина, Любов, Мирон, Надія, Никодим, Павло, Серафим, Софія.

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Яке сьогодні церковне свято

30 вересня у православній церкві вшановується пам'ять мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Мучениць Феодотії та Агафоклії, мучеників 156: Пелія і Ніла, єпископів Єгипетських, Зинона, пресвітера, Патермуфія, Іллі та інших. Царгородської ікони Божої Матері.

Народне свято

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У народі 30 вересня святкувалися Вселенські бабські іменини на честь святих Віри, Надії, Любові та Софії. Цього дня вітали всіх жінок. А святих великомучениць просили про здоров'я для дітей і матерів, про позбавлення від жіночих захворювань, а також про благополучне зачаття дитини. За старих часів був цікавий звичай: перш ніж приступати до приготування святкових пирогів, жінкам потрібно було поплакатися на свою долю, щоб відвернути біду від сім'ї.

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Прикмети на 30 вересня

  • зазвичай цього дня була хороша погода;
  • якщо летять журавлі, то на Покрову буде мороз;
  • якщо жінка поплаче на Бабині іменини, то біда обійде її стороною;
  • в цей день не можна грати весілля, вінчатися й освідчуватися – така сім'я швидко розлучиться.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 30 вересня

  • 1452 – перший європейський друкар Йоганн Гутенберг надрукував першу книжку – Біблію.
  • 1809 – у США підписано договір з індіанцями, які поступалися 3 млн акрами своєї землі американцям.
  • 1882 – в американському Епплтоні на річці Фокс запрацювала перша в світі гідроелектростанція.
  • 1929 – англійська служба "Бі-бі-сі" вперше провела телетрансляцію.

Хто народився 30 вересня

  • 1841 – Михайло Драгоманов, український історик, публіцист, громадський діяч.
  • 1891 – Отто Шмідт, радянський письменник, вчений, головний редактор першої Великої радянської енциклопедії.
  • 1900 – Микола Парийський, радянський вчений, автор теорії походження Сонячної системи.
  • 1964 – Моніка Беллуччі, італійська актриса і модель.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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