4 квітня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день Інтернету та День веб-майстра – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 4 квітня.

4 квітня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 4 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 4 квітня

Міжнародний день Інтернету – відзначається з 1998 року у день пам'яті святого Ісидора Севільського, який вважається покровителем учнів, студентів та Інтернету.

День веб-майстра – неофіційне свято відзначається цього дня тому, що порядок цифр у даті показує 404 – позначення помилки "Сторінка не знайдена", яка безпосередньо стосується роботи веб-майстрів.

Міжнародний день освіти з питань мінної небезпеки та допомоги у діяльності, пов'язаній із розмінуванням (International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action) – був проголошений ООН у 2005 році.

Міжнародний день бродячих тварин – проводиться 4 квітня з метою виявити турботу про бродячих тварин на планеті.

Іменинники 4 квітня

День ангела сьогодні відзначають: Василь, Василіса, Дар'я, Ісаакій, Поліна, Таїсія.

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Яке сьогодні церковне свято

4 квітня в православній церкві розпочався 5-й тиждень Великого посту. Вшановується пам'ять священномученика Василія, пресвітера Анкірського, мучениці Дросіди, дочки царя Траяна, преподобного Ісаакія Далматського.

Народне свято

У народі 4 квітня шанувався святий Василь. Цей день мав багато назв, і всі вони були пов'язані із настанням по-справжньому весняних днів: Василь Теплий, Василь Парник, Василь Капельник, Василь Сонячник. Під час будівництва нового будинку чи підсобних приміщень господарі дивилися, де падає крапель і куди течуть струмки. Ці місця вважали протореним водним шляхом і їх обминали, бо будинок тут не буде міцним.

Прикмети на 4 квітня

на Василя крапель стукає;

сонце встає у червоних колах – до гарного врожаю;

хмари в небі – до швидкого потепління та дощів;

сніг розтанув із північного боку мурашника – до довгого спекотного літа.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 4 квітня

1932 – англійський професор Чарльз Глен Кінг виділив вітамін C.

1949 – підписання Північноатлантичного договору та день народження НАТО.

1964 – пісні гурту "Бітлз" одразу в хіт-параді Billboard посіли 5 перших позицій, що стало рекордом.

Хто народився 4 квітня

1903 – Сигізмунд Навроцький, український радянський кінорежисер, сценарист.

1907 – Микола Коляда, український композитор, альпініст.

1932 – Андрій Тарковський, радянський режисер театру і кіно, сценарист.

1953 – Квітка Цісик, американська співачка українського походження, виконавиця українських народних та популярних пісень.

1965 – Роберт Дауні-молодший, американський актор, продюсер та музикант.

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