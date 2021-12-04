4 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Введення у храм Пресвятої Богородиці, День замовлень подарунків Дідові Морозу – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 4 грудня.

4 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 4 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 4 грудня

Міжнародний день банків (International Day of Banks) – почав проводитися з 2019 року під егідою ООН на честь вкладу банківських структур у реалізацію Програми сталого розвитку до 2030 року, покращення рівня та умов життя людей.

– почав проводитися з 2019 року під егідою ООН на честь вкладу банківських структур у реалізацію Програми сталого розвитку до 2030 року, покращення рівня та умов життя людей. День інформатики – відзначається у багатьох пострадянських країнах на честь винаходу у 1948 році Ісааком Бруком та Баширом Рамєєвим цифрової електронної обчислювальної машини.

– відзначається у багатьох пострадянських країнах на честь винаходу у 1948 році Ісааком Бруком та Баширом Рамєєвим цифрової електронної обчислювальної машини. День обіймів (International Hug Day) – святкується з 1970-х років завдяки студентській ініціативі і традиції західноєвропейської молоді обмінюватися одне з одним душевним теплом.

– святкується з 1970-х років завдяки студентській ініціативі і традиції західноєвропейської молоді обмінюватися одне з одним душевним теплом. Міжнародний день написання листів і замовлення подарунків Дідові Морозу – добре і трохи чарівне свято дорослих та дітей, які вірять у зимового чарівника і чекають на наступ Нового року.

Іменинники 4 грудня

День ангела сьогодні відзначає Марія.

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Яке сьогодні церковне свято

4 грудня у православній церкві святкується Введення у храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці та Приснодіви Марії на честь того, що цього дня батьки майбутньої Богоматері, виконуючи дану Всевишньому обітницю, привели свою трирічну доньку до Храму Господнього і віддали на служіння Богу.

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Народне свято

У народі 4 грудня відзначалося свято Введення. Цей день асоціювався не лише з великим церковним святом, а й із введенням у новий сезон. Казали, що сама зима їде у сніговій шубі на санях з білими кіньми. А тому люди також робили пробні виїзди на санях. Відкривали зимовий шлях та катання у нових санях молодята. Також у цей період розпочиналися зимові торги чи Введенські ярмарки.

Прикмети на 4 грудня

Введення прийшло і зиму привело;

на Введення мороз – отже, і на Різдво буде мороз;

мороз та сонце на Введення – буде багатий урожай хліба.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 4 грудня

1939 – прийнято указ про розмежування областей між Українською та Білоруською республіками, за яким Україна втратила Берестейщину. У складі України було створено Львівську, Дрогобицьку, Станіславську, Тернопільську, Волинську та Рівненську області.

1946 – в СРСР випущено перший легковий автомобіль для індивідуального використання "Москвич-400".

1948 – у СРСР зареєстровано винахід цифрової ЕОМ.

1954 – в ООН прийнято рішення про створення Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ.

1979 – у Києві відкрито станцію метро "Піонерська" ("Лісова").

Хто народився 4 грудня

1921 – Діна Дурбін, канадська співачка та кіноактриса.

1932 – Олег Тимошенко, український диригент, педагог.

1949 – Джефф Бріджес, американський актор.

1954 – Григорій Гладій, український кіноактор.

1963 – Сергій Бубка, радянський та український спортсмен, рекордсмен світу у стрибках із жердиною.

1982 – Нік Вуйчич, людина, яка народилася без кінцівок, християнський проповідник.

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