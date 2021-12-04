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4 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
4 грудня, 07:25
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Введення у храм Пресвятої Богородиці, День замовлень подарунків Дідові Морозу – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 4 грудня.
4 грудня: яке сьогодні свято
4 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 4 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 4 грудня

  • Міжнародний день банків (International Day of Banks) – почав проводитися з 2019 року під егідою ООН на честь вкладу банківських структур у реалізацію Програми сталого розвитку до 2030 року, покращення рівня та умов життя людей.
  • День інформатики – відзначається у багатьох пострадянських країнах на честь винаходу у 1948 році Ісааком Бруком та Баширом Рамєєвим цифрової електронної обчислювальної машини.
  • День обіймів (International Hug Day) – святкується з 1970-х років завдяки студентській ініціативі і традиції західноєвропейської молоді обмінюватися одне з одним душевним теплом.
  • Міжнародний день написання листів і замовлення подарунків Дідові Морозу – добре і трохи чарівне свято дорослих та дітей, які вірять у зимового чарівника і чекають на наступ Нового року.

Іменинники 4 грудня

День ангела сьогодні відзначає Марія.

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Яке сьогодні церковне свято

4 грудня у православній церкві святкується Введення у храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці та Приснодіви Марії на честь того, що цього дня батьки майбутньої Богоматері, виконуючи дану Всевишньому обітницю, привели свою трирічну доньку до Храму Господнього і віддали на служіння Богу.

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Народне свято

У народі 4 грудня відзначалося свято Введення. Цей день асоціювався не лише з великим церковним святом, а й із введенням у новий сезон. Казали, що сама зима їде у сніговій шубі на санях з білими кіньми. А тому люди також робили пробні виїзди на санях. Відкривали зимовий шлях та катання у нових санях молодята. Також у цей період розпочиналися зимові торги чи Введенські ярмарки.

Прикмети на 4 грудня

  • Введення прийшло і зиму привело;
  • на Введення мороз – отже, і на Різдво буде мороз;
  • мороз та сонце на Введення – буде багатий урожай хліба.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 4 грудня

  • 1939 – прийнято указ про розмежування областей між Українською та Білоруською республіками, за яким Україна втратила Берестейщину. У складі України було створено Львівську, Дрогобицьку, Станіславську, Тернопільську, Волинську та Рівненську області.
  • 1946 – в СРСР випущено перший легковий автомобіль для індивідуального використання "Москвич-400".
  • 1948 – у СРСР зареєстровано винахід цифрової ЕОМ.
  • 1954 – в ООН прийнято рішення про створення Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ.
  • 1979 – у Києві відкрито станцію метро "Піонерська" ("Лісова").

Хто народився 4 грудня

  • 1921 – Діна Дурбін, канадська співачка та кіноактриса.
  • 1932 – Олег Тимошенко, український диригент, педагог.
  • 1949 – Джефф Бріджес, американський актор.
  • 1954 – Григорій Гладій, український кіноактор.
  • 1963 – Сергій Бубка, радянський та український спортсмен, рекордсмен світу у стрибках із жердиною.
  • 1982 – Нік Вуйчич, людина, яка народилася без кінцівок, християнський проповідник.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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