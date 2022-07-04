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4 липня 2022 року: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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4 липня, 00:05
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День судового експерта та День національної поліції України – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 4 липня.
4 липня: яке сьогодні свято
4 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Яке народне і православне свято в українців 4 липня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 4 липня

  • День національної поліції України - професійне свято працівників правоохоронної системи проводиться щорічно, починаючи з 2018 року.
  • День судового експерта України – відзначається з 2009 року з метою звернути увагу на проблеми судової експертизи.

Іменинники 4 липня

День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Анастасія, Антоній, Василина, Георгій, Іван, Іона, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Федір, Юліан, Юлій.

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Яке сьогодні церковне свято

Юліан Тарсійський
Юліан Тарсійський

4 липня в православній церкві вшановується пам'ять благовірного Оскольда, першомученика Київського, у святому хрещенні Миколи, мученика Юліана Тарсійського, священномученика Терентія, єпископа Іконійського, преподобного Юлія, пресвітера, і Юліана, диякона, мучеників Арчила ІІ, царя Іверського, і Луарсаба ІІ, царя Карталинського.

Народне свято

У народі 4 липня шанувався Ульянів день. На той час саме розпускався липовий цвіт, який люди збирали з лікувальною метою.

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Прикмети на 4 липня

  • квітки липи, зібрані цього дня, наділялися особливою цілющою силою;
  • в Улянів день не можна рубати липу, інакше можна заблукати в лісі;
  • липа береже людину від пристріту.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 4 липня

  • 1862 – Чарльз Доджсон придумав казку про Алісу, а рівно через три роки цього ж дня видав книгу "Аліса в Країні чудес" під псевдонімом Льюїса Керрола.
  • 1886 – до Нью-Йорка доставлено статую Свободи.
  • 1950 – в ефір вийшла радіостанція "Радіо Свобода".

Хто народився 4 липня

  • 1790 – Джордж Еверест, англійський географ, на честь якого названо найвищу вершину Землі.
  • 1891 – Петро Панч, український письменник.
  • 1902 – Джордж Мерфі, американський актор, політичний діяч, сенатор США.
  • 1927 – Джина Лоллобриджида, італійська актриса.

Раніше ми публікували місячний календар на липень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на липень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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