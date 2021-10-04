4 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день лікаря, Всесвітній День архітектора, Всесвітній день тварин – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 4 жовтня.

4 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 4 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 4 жовтня

Міжнародний день лікаря (International Doctor's Day) – щорічно в перший жовтневий понеділок проводиться день солідарності медиків усього світу щодо поліпшення і збереження здоров'я пацієнтів.

Всесвітній день архітектора (World Architecture Day) також відзначається в перший понеділок жовтня. День був заснований Міжнародним союзом архітекторів і приурочений до Всесвітнього дня Хабітат.

Всесвітній день житла Хабітат (World Habitat Day) – своєрідне свято місця проживання людей було встановлено ООН у 1985 році з метою забезпечення населення планети житлом до 2000 року, а також привернення уваги до стану міст і загального права на нормальне житло.

Всесвітній день тварин (World Animal Day) заснований у 1931 році на Міжнародному конгресі прихильників руху на захист природи в день пам'яті католицького святого покровителя тварин Франциска Ассизького з метою звернути увагу людей на проблеми інших мешканців планети.

Всесвітній тиждень космосу (World Space Week) проводиться щорічно з 1999 року в період з 4 по 10 жовтня під егідою ООН на честь космічної науки і техніки і приурочений до запуску СРСР в 1957 році першого в світі штучного супутника Землі.

Іменинники 4 жовтня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Іпатій, Ісакій, Костянтин, Петро.

Який сьогодні церковне свято

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4 жовтня в православній церкві відзначається віддання свята Воздвиження Животворящого Хреста Господнього. Знайдення мощей святителя Димитрія, митрополита Ростовського. Шанується пам'ять апостола від 70-х Кодрата, священномучеників Іпатія, єпископа, і Андрія, пресвітера, святителів Ісаакія і Мелетія, єпископів Кіпрських, мучеників Євсевія і Приска

Народне свято

У народі 4 жовтня шанувалися Кондрат і Гнат, а сам день вважався днем родючості і землеробства. На Кіндрата і Гната обов'язково потрібно було працювати: молотити зерно, а ще удобрювати землю гноєм. Тоді весь рік пройде безбідно, а все задумане збудеться.

Прикмети на 4 жовтня

яка погода на Гната, така триматиметься ще місяць;

якщо погода ясна і дме північно-східний вітер – до морозної зими;

якщо сонце вогненно-яскраве – до сильних вітрів

на Кіндрата і Гната не можна сидіти склавши руки, щоб багатство не пройшло повз хати.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 4 жовтня

1535 – була надрукована перша англомовна Біблія.

1582 – Папа римський Григорій XIII ввів григоріанський календар, згідно з яким наступного дня наставало 15 жовтня.

1675 – голландський фізик Християн Гюйгенс запатентував кишеньковий годинник.

1800 – в Луганську розпочала роботу перша доменна піч.

1957 – в СРСР здійснено запуск першого штучного супутника Землі. ООН назвав цей день Днем початку космічної ери людства.

Хто народився 4 жовтня

1657 – Франческо Солімена, італійський художник, видатний представник неаполітанської школи живопису.

1 720 – Джованні Баттіста Піранезі, італійський археолог, архітектор, художник-графік.

1814 – Жан Мілле, французький художник.

1976 – Алісія Сільверстоун, американська актриса і фотомодель.

1989 – Дакота Джонсон, американська актриса і модель.

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