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4 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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4 січня, 07:25
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День Ньютона, День азбуки Брайля і День хіт-параду – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 4 січня.
4 січня: яке сьогодні свято
4 січня: яке сьогодні свято / Фото: Pixabay

Яке народне і православне свято в українців 4 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 4 січня

  • Всесвітній день тяжіння або День Ньютона (Newton Day) – проводиться на день народження великого англійського вченого XVII століття, фізика, математика, астронома та всесвітньо визнаного генія Ісаака Ньютона.
  • Всесвітній день абетки Брайля (World Braille Day) – відзначається, починаючи з 2019 року, під егідою ООН на честь дня народження французького тифлопедагога Луї Брайля, винахідника шрифту для сліпих.
  • День хіт-параду проводиться 4 січня на честь того, що цього дня 1936 року американський журнал Billboard вперше опублікував перелік грамплатівок, які користувалися найбільшою популярністю. Перший хіт-парад очолив скрипаль Джо Венуті.

Іменинники 4 січня

День ангела сьогодні відзначають: Анастасія, Дмитро, Федір.

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Яке сьогодні церковне свято

4 січня у православній церкві вшановується пам'ять великомучениці Анастасії Путорозрішниці, мучеників Хрисогона, Феодотії, Євода, Євтіхіана та інших.

Народне свято

У народі 4 січня відзначався день Анастасії, а саму святу називали Путорозрішницею. Вважалося, що свята Анастасія завжди прагнула полегшити життя в'язням, які потрапили до в'язниці за свою віру. Вагітні молилися святий про здоров'я собі і дитині та про благополучне розрішення від пут вагітності. А ще вишивали рушники, які під час пологів були оберегом. Цього дня належало прославляти свій рід, особливо матерів.

Прикмети на 4 січня

  • на день Анастасії вагітним належить їсти пісну кашу, щоб не захворіти;
  • цього дня у жодному разі не можна бити та кривдити тварин;
  • також на день Анастасії не можна ходити по дому босоніж – до злиднів;
  • день Анастасії – початок підготовки продуктів до Різдвяного гуляння;
  • погода на день Анастасії показувала, яким буде жовтень.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 4 січня

  • 1919 – Рада Східної Галичини ухвалила рішення про приєднання до України.
  • 1959 – "Луна-1" стала першим космічним апаратом, що досяг околиць Місяця.
  • 1970 – The Beatles востаннє працювали разом під час запису пісні Let It Be.
  • 1985 – в Англії перша у світі сурогатна мати народила дівчинку.
  • 2004 – американський марсохід "Спіріт" здійснив посадку на Марсі.

Хто народився 4 січня

  • 1643 – Ісаак Ньютон, англійський фізик, математик, астроном, філософ.
  • 1809 – Луї Брайль, французький викладач, винахідник шрифту для сліпих.
  • 1934 – Зураб Церетелі, радянський, грузинський та російський скульптор, живописець.
  • 1942 – Джон Маклафлін, англійський гітарист-віртуоз, композитор.
  • 1950 – Віталій Лазаренко, український композитор, поет, художник.
  • 1963 – Тілль Ліндеманн, німецький співак, вокаліст гурту Rammstein.

Раніше ми публікували місячний календар на січень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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