5 липня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

День трудоголіка – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 5 липня.

5 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Яке народне і православне свято в українців 5 липня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 5 липня

День трудоголіка (Workaholics Day) – відзначають люди, які повністю віддані роботі та готові жертвувати багато чим заради неї. Свято з'явилося в Америці і швидко поширилося по всьому світу. Його мета – показати людям негативні наслідки трудоголізму та закликати до зміни способу життя.

День бікіні – шанувальники цього пляжного костюма, створеного паризьким модельєром Луї Реаром, відзначають у день демонстрації купальника у 1946 році танцівницею Мішелін Бернардіні. А названо його було на честь атола Бікіні, на якому в той час проводилися ядерні випробування, з натяком на те, що роздільний купальник справив на суспільство враження, порівнянне із ядерним вибухом.

Іменинники 5 липня

День ангела сьогодні відзначають: Василь, Гаврило, Геннадій, Григорій, Зінаїда, Уляна, Федір.

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Яке сьогодні церковне свято

Священномученик Євсевій Самосатський / Фото: Pinterest

5 липня у православній церкві вшановується пам'ять священномученика Євсевія, єпископа Самосатського, мучеників Зінона та Зіни, мучеників Галактіона та Юліанії.

Народне свято

У народі 5 липня вшановувався Євсєєв день. Цей період вважався сприятливим для чищення колодязів. А ще цього дня люди ходили до лісу та в'язали із гілок банні віники, які вважалися цілющими.

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Прикмети на 5 липня

на Євсея добре збирати лікарські трави;

дощ на Євсея – буде багатий урожай хліба;

місячна ніч та зоряне небо – також говорять про гарний урожай.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 5 липня

1687 – Ньютон опублікував закон всесвітнього тяжіння.

1946 – день народження купальника-бікіні.

1954 – Елвіс Преслі записав свою першу пісню That's All Right.

1991 – засновано посаду президента України.

Хто народився 5 липня

1810 – Фінеас Тейлор Барнум, американський шоумен, засновник цирку.

1820 – Вільям Ранкін, англійський фізик, механік, засновник термодинаміки.

1939 – Павло Морозенко, український актор театру та кіно.

Раніше ми публікували місячний календар на липень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на липень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.