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5 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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5 травня, 00:05
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Всесвітній день акушерки – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 5 травня.
5 травня: яке сьогодні свято
5 травня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 5 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 5 травня

  • Всесвітній день акушерки (International Day of the Midwife) – своє професійне свято відзначають люди, які першими зустрічають дітей у момент появи світ. Проводиться з ініціативи Міжнародної асоціації акушерок з 1987 року, а офіційний статус свято отримало у 1992 році.
  • Міжнародний день боротьби за права інвалідів – проводиться у світі з 1992 року з метою привернути увагу суспільства до проблем людей з обмеженими можливостями.
  • Всесвітній день паролів – проводиться у перший четвер травня та у 2022 році припадає на 5 травня. Примітно, що найпоширенішим паролем вважається "123456".

Іменинники 5 травня

День ангела сьогодні відзначають Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Климент, Лука, Платон, Федір.

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Яке сьогодні церковне свято

5 травня у православній церкві вшановується пам'ять преподобного Феодора Сікеота, єпископа Анастасіупольського, апостолів Нафанаїла, Луки та Климента, преподобного Віталія. Перенесення мощів благовірного князя Всеволода, у святому хрещенні Гавриїла.

Народне свято

День Луки традиційно був присвячений цибулі
День Луки традиційно був присвячений цибулі / Фото: Pixabay

У народі 5 травня відзначався день Луки. Традиційно цього дня висаджували на городі цибулю, яка не тільки присутня у багатьох національних кухнях, але також вважалася цілющою рослиною. А ще у народі вірили, що на Луку активізується нечиста сила та намагалися від неї захиститися.

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Прикмети на 5 травня

  • якщо на Луку погода тепла – весь травень буде теплим;
  • нічні заморозки на Луку – буде ще сорок ранкових морозів;
  • гроза на Луку – до багатого врожаю.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 5 травня

  • 1836 – у Бельгії відкрито першу в Європі залізницю.
  • 1915 – у Відні з'явилася політична організація Спільна Українська Рада.
  • 1920 – війська Директорії УНР та польські війська взяли Київ.
  • 1949 – підписано Статут Ради Європи, на честь чого засновано День Європи.
  • 1988 – відбулася перша телетрансляція з вершини гори Еверест.

Хто народився 5 травня

  • 1836 – Сидор Воробкевич, український письменник та композитор.
  • 1931 – Микола Кондратюк, український співак.
  • 1938 – Юрій Іщенко, український композитор.
  • 1988 – Денис Берінчик, український професійний боксер.
  • 1988 – Адель, англійська співачка.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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