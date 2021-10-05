5 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Всесвітній День вчителя – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 5 жовтня.

5 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Pexels

Яке народне і православне свято в українців 5 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 5 жовтня

Всесвітній День вчителя ( World Teachers' Day ) – професійне свято працівників сфери освіти, заснований ЮНЕСКО на честь Конференції про статус вчителів, яка відбулася 5 жовтня 1966 року в Парижі.

День державної мови святкує Таджикистан.

День республіки відзначає Португалія.

Іменинники 5 жовтня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Андрій, Веніамін, Іона, Кузьма, Макар, Мартін, Микола, Петро, Федір, Фока.

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Яке сьогодні церковне свято

5 жовтня в православній церкві шанується пам'ять пророка Іони, священномученика Фоки, єпископа Синопського, преподобного Іони, пресвітера, батька святих Феофана, творця канонів, і Феодора, Начертанних, мученика Фоки, вертоградаря, праведного Петра, колишнього митаря.

Народне свято

У народі 5 жовтня шанувалися Іона і Фока, яких пов'язували з буйством сильних вітрів і розгулом нечистої сили. А сам цей день ще називали листопадним, тому що від цього часу вітер зносив листя з дерев і починалася справжня осінь. Щоб не прогнівити вітер, не можна було стукати палицею по землі і розоряти мурашники.

Прикмети на 5 жовтня

якщо листя з берези ще не опало – сніг випаде нескоро;

святому Фоці молилися про порятунок від пожеж і утоплення;

на Іонов день не можна їсти рибу.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 5 жовтня

1502 – Христофор Колумб відкрив Коста-Ріку.

1594 – Почалося народне повстання під проводом Северина Наливайка.

1823 – в Англії став виходити перший медичний журнал "Ланцет".

1962 – в Англії вийшов перший сингл The Beatles – Love Me Do.

Хто народився 5 жовтня

1609 – Пауль Флемінг, німецький лікар і поет.

1864 – Луї Жан Люм'єр, французький винахідник кінематографа.

1902 – Рей Крок, американський ресторатор, творець мережі ресторанів McDonald's.

1947 – Брайан Джонсон, британський музикант і поет, вокаліст групи AC/DC.

1957 – Лі Томпсон, британський музикант, учасник групи Madness.

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