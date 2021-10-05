Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🚨 Затримання Саакашвілі ⚡ Обвал соцмереж і сервісів 🚫 Скандальний закон про олігархів

Як правильно спати

Як зав'язувати бандану

Як зберігати печиво

Як зберігати сумки

Як доглядати за малиною

Подорож на авто
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

5 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
5 жовтня, 07:25
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Всесвітній День вчителя – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 5 жовтня.
5 жовтня: яке сьогодні свято
5 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Pexels

Яке народне і православне свято в українців 5 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 5 жовтня

  • Всесвітній День вчителя (World Teachers' Day) – професійне свято працівників сфери освіти, заснований ЮНЕСКО на честь Конференції про статус вчителів, яка відбулася 5 жовтня 1966 року в Парижі.
  • День державної мови святкує Таджикистан.
  • День республіки відзначає Португалія.

Іменинники 5 жовтня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Андрій, Веніамін, Іона, Кузьма, Макар, Мартін, Микола, Петро, Федір, Фока.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

5 жовтня в православній церкві шанується пам'ять пророка Іони, священномученика Фоки, єпископа Синопського, преподобного Іони, пресвітера, батька святих Феофана, творця канонів, і Феодора, Начертанних, мученика Фоки, вертоградаря, праведного Петра, колишнього митаря.

Народне свято

У народі 5 жовтня шанувалися Іона і Фока, яких пов'язували з буйством сильних вітрів і розгулом нечистої сили. А сам цей день ще називали листопадним, тому що від цього часу вітер зносив листя з дерев і починалася справжня осінь. Щоб не прогнівити вітер, не можна було стукати палицею по землі і розоряти мурашники.

Прикмети на 5 жовтня

  • якщо листя з берези ще не опало – сніг випаде нескоро;
  • святому Фоці молилися про порятунок від пожеж і утоплення;
  • на Іонов день не можна їсти рибу.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 5 жовтня

  • 1502 – Христофор Колумб відкрив Коста-Ріку.
  • 1594 – Почалося народне повстання під проводом Северина Наливайка.
  • 1823 – в Англії став виходити перший медичний журнал "Ланцет".
  • 1962 – в Англії вийшов перший сингл The Beatles – Love Me Do.

Хто народився 5 жовтня

  • 1609 – Пауль Флемінг, німецький лікар і поет.
  • 1864 – Луї Жан Люм'єр, французький винахідник кінематографа.
  • 1902 – Рей Крок, американський ресторатор, творець мережі ресторанів McDonald's.
  • 1947 – Брайан Джонсон, британський музикант і поет, вокаліст групи AC/DC.
  • 1957 – Лі Томпсон, британський музикант, учасник групи Madness.

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур на жовтень 2021 року.

Реклама

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ОСЕНІ ЗАЛИШИЛОСЯ
Чи варто боятися ретроградного Меркурія?
Думка експертів
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Що треба робити?
Привітання на усі випадки життя
Місячний календар на тиждень
27 вересня - 3 жовтня
Як Місяць впливає на наше життя
Нарешті, відпустка!
Як скласти речі у валізу, аби більше влізло
Хакнути
Для справжніх кулінарів
Більше хаків
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти