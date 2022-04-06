6 квітня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Всесвітній день настільного тенісу – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 6 квітня.

6 квітня: яке сьогодні свято / Фото: Pexels

Яке народне і православне свято в українців 6 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 6 квітня

Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку (International Day of Sport for Development and Peace) – організований у 2013 році з ініціативи ООН та Міжнародного олімпійського комітету з метою мотивації людей та розробки основних цінностей спорту: чесна гра, узгодженість у команді, повага до опонента.

розробки Всесвітній день настільного тенісу (World Table Tennis Day) – ще одне спортивне свято, присвячене Міжнародному дню спорту, було засноване у 2015 році з ініціативи Міжнародної Федерації настільного тенісу з метою популяризації цього виду спорту та пропаганди здорового способу життя.

Іменинники 6 квітня

День ангела сьогодні відзначають: Артемон, Володимир, Захар, Мартін, Петро, Степан, Яків.

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Яке сьогодні церковне свято

6 квітня в православній церкві відзначається передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Вшановується пам'ять преподобного Захарія ченця, святителя Артемія (Артемона), єпископа Солунського, преподобного Захарія пістника Києво-Печерського, у Далеких печерах, преподобного Якова сповідника.

Народне свято

У народі 6 квітня відзначався день Захарії. Селяни займалися прибиранням дворів та підготовкою до свята Благовіщення, щоби встигнути все зробити до вечора, тому що у свято працювати гріх. У дворах палили багаття й обходили довкола хати, щоб вигнати нечисту силу.

Прикмети на 6 квітня

якщо дівчина відстоїть всеношну, вона зустріне доброго нареченого;

тепла ніч напередодні Благовіщення – до теплої весни;

випала роса – не треба коням вівса, будуть добрі проса;

дощова погода – буде легкий рік для худоби.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 6 квітня

1748 – виявлено руїни давньоримського міста Помпеї, похованого під попелом Везувію у І столітті нашої ери.

1818 – у Парижі барон Карл Дрез продемонстрував перший двоколісний засіб пересування, прообраз велосипеда.

1869 – запатентований целулоїд.

1938 – учений-хімік Рой Планкетт відкрив тефлон.

Хто народився 6 квітня

1670 – Жан-Батіст Руссо, французький поет-сатирик, автор епіграм.

1953 – Крістофер Франке, німецький та американський композитор, піонер у жанрі електронної музики.

1965 Едуард Драч, український бандурист, поет, бард.

1970 – Ірина Білик, українська співачка, композитор, телеведуча.

1973 – Олександр "Фоззі" Сидоренко, MC та DJ українського гурту "ТНМК".

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