6 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 6 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.
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Яке сьогодні свято, 6 серпня
- Міжнародний день "Лікарі світу за мир" – проводиться в світі щорічно під егідою ООН у трагічну річницю дня бомбардування Америкою Хіросіми в 1945 році.
- Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї, День Хіросіми (No Nukes Day, Hiroshima Day) – також шанується в день пам'яті ядерного вибуху в Хіросімі.
- Міжнародний день пива (International Beer Day) – неофіційне свято любителів і виробників цього хмільного напою відзначається в першу п'ятницю серпня з 2007 року.
- День Незалежності – святкують Болівія і Ямайка.
Іменинники 6 серпня
День ангела сьогодні відзначають: Анатолій, Опанас, Борис, Гліб, Давид, Іван, Христина, Микола, Роман.
Який сьогодні церковне свято
6 серпня в православній церкві шанується пам'ять мучениці Христини, мучеників благовірних князів Бориса і Гліба, у святому хрещенні Романа і Давида, святого Полікарпа, архімандрита Києво-Печерського.
У цей день католицька церква святкує значимий день – Преображення Господнє.
У народі 6 серпня шанувалися Борис і Гліб, а сам день вважався грозовим і пожежонебезпечним. Селяни намагалися не виходити в поле, щоб їх не вбило блискавкою.
Прикмети на 6 серпня
- прийшли Гліб і Борис – за хліб не берися;
- не можна виїжджати в поля, щоб не сталося пожежі;
- на Бориса і Гліба не можна жати, інакше може вдарити блискавка.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 6 серпня
- 1932 – почався перший Венеціанський кінофестиваль.
- 1945 – Америка здійснила скидання атомної бомби на японське місто Хіросіму.
- 1961 – стартував радянський космічний корабель "Восток-2" під командуванням Германа Титова.
- 1968 – диск Waiting for the Sun групи The Doors став золотим.
- 1991 – з'явилася перша в світі веб-сторінка.
Хто народився 6 серпня
- 1881 – Олександр Флемінг, шотландський бактеріолог, який відкрив пеніцилін.
- 1910 – Чарльз Крайтон, англійський кінорежисер, майстер комедії.
- 1948 – Микола Авілов, український десятиборець, рекордсмен.
Дивіться відео про сезон відпусток-2021:
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