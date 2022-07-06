6 липня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Яке народне і православне свято в українців 6 липня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародних, національних та державних святах , важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 6 липня
- Всесвітній день поцілунку (World Kiss Day) – понад сотню років у світі щорічно відзначається неофіційне, але популярне і велелюбне свято на честь поцілунку.
- День народження Далай-лами XIV – святкують буддисти Тибету, які вшановують Далай-ламу як земне втілення Будди Співчуття.
Іменинники 6 липня
День ангела сьогодні відзначають: Аграфена, Олександр, Олексій, Антон, Артем, Герман, Митрофан, Петро, Святослав, Федір.
Яке сьогодні церковне свято
6 липня в православній церкві вшановується пам'ять священномученика Євсевія, єпископа Самосатського, мучениці Агрипіни Римської, мучеників Зінона та Зіни, мучеників Галактіона та Юліанії.
Народне свято
У народі 6 липня напередодні свята Івана Купала, відзначався день Аграфени Купальниці Цього дня обов'язковим ритуалом вважалося попаритись у лазні та викупатись у річці. Також у ніч із Аграфени на Купала – найкращий час для пошуку скарбів, ворожінь та магічних ритуалів.
Прикмети на 6 липня
- купання на Аграфену дасть здоров'я та омолодження;
- якщо на Аграфену посіяти ріпу – вона добре вродить;
- на Аграфену Купальницю добре заготовлювати банні віники на весь рік.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 6 липня
- 1885 – вперше людина отримала вакцину проти сказу.
- 1957 – зустрілися майбутні творці The Beatles Джон Леннон та Пол Маккартні.
- 1973 – у гурту Queen вийшов перший сингл Keep Yourself Alive.
- 1958 – у Києві було відкрито Національний Експоцентр України ВДНГ.
- 2005 – Верховна Рада ухвалила Кодекс адміністративного судочинства України.
Хто народився 6 липня
- 1887 – Марк Шагал, художник-авангардист єврейсько-білоруського походження.
- 1925 – Білл Хейлі, американський співак та музикант, перший виконавець рок-н-ролу.
- 1935 – Тензін Г'яцо, 14-й Далай-лама, духовний лідер буддистів.
- 1946 – Сільвестр Сталлоне, американський кіноактор, режисер, сценарист.
Раніше ми публікували місячний календар на липень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на липень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.