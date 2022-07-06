6 липня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Всесвітній день поцілунку – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 6 липня.

6 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 6 липня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародних, національних та державних святах , важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 6 липня

Всесвітній день поцілунку (World Kiss Day) – понад сотню років у світі щорічно відзначається неофіційне, але популярне і велелюбне свято на честь поцілунку. – понад сотню років у світі щорічно відзначається неофіційне, але популярне і велелюбне свято на честь поцілунку.

День народження Далай-лами XIV – святкують буддисти Тибету, які вшановують Далай-ламу як земне втілення Будди Співчуття.

Іменинники 6 липня

День ангела сьогодні відзначають: Аграфена, Олександр, Олексій, Антон, Артем, Герман, Митрофан, Петро, Святослав, Федір.

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Яке сьогодні церковне свято

Агрипіна Римська / Фото: Pinterest

6 липня в православній церкві вшановується пам'ять священномученика Євсевія, єпископа Самосатського, мучениці Агрипіни Римської, мучеників Зінона та Зіни, мучеників Галактіона та Юліанії.

Народне свято

У народі 6 липня напередодні свята Івана Купала, відзначався день Аграфени Купальниці Цього дня обов'язковим ритуалом вважалося попаритись у лазні та викупатись у річці. Також у ніч із Аграфени на Купала – найкращий час для пошуку скарбів, ворожінь та магічних ритуалів.

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Прикмети на 6 липня

купання на Аграфену дасть здоров'я та омолодження;

якщо на Аграфену посіяти ріпу – вона добре вродить;

на Аграфену Купальницю добре заготовлювати банні віники на весь рік.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 6 липня

1885 – вперше людина отримала вакцину проти сказу.

1957 – зустрілися майбутні творці The Beatles Джон Леннон та Пол Маккартні.

1973 – у гурту Queen вийшов перший сингл Keep Yourself Alive.

1958 – у Києві було відкрито Національний Експоцентр України ВДНГ.

2005 – Верховна Рада ухвалила Кодекс адміністративного судочинства України.

Хто народився 6 липня

1887 – Марк Шагал, художник-авангардист єврейсько-білоруського походження.

1925 – Білл Хейлі, американський співак та музикант, перший виконавець рок-н-ролу.

1935 – Тензін Г'яцо, 14-й Далай-лама, духовний лідер буддистів.

1946 – Сільвестр Сталлоне, американський кіноактор, режисер, сценарист.

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