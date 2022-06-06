6 червня: яке сьогодні свято, прикмети, іменини і що не можна робити

Наші пращури вважали, що від сьогодні розпочиналося справжнє літо разом з цвітінням шипшини. Цього дня заборонено влаштовувати велике прання

6 червня Днем журналіста в Україні

6 червня привітайте всіх, хто має відношення до журналістики. А ще можна спекти пиріг з яблучним пюре, як це робитимуть сьогодні багато хто в США.

Іменини у Олени, Івана, Микити та Федора. Цього дня заборонено влаштовувати велике прання, є ризик втратити сімейне щастя.

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Отже, які ще прикмети сьогодні, важливі події, що відбулися цього дня, та різні свята – читайте нижче.

Який сьогодні день

День журналіста в Україні. Професійне свято всіх працівників ЗМІ: журналістів, кореспондентів, операторів, репортерів та редакторів.

День йо-йо, популярної іграшки. Була вигадана у 1930-х роках Дональдом Дунканом-старшим у США.

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День кінотеатрів просто неба. 6 червня 1933 року вперше запрацював такий кінотеатр у місті Камден, США.

Національний день пирога з яблучним пюре в США. Став дуже популярним під час Першої світової війни. Тоді яблучне пюре було доступне, до того ж така випічка добре зберігалася.

Яке сьогодні свято

У народі 6 червня шанувався Симон Шипшина. Вважалося, що цього дня настає справжнє літо, адже починала цвісти шипшина або, як її ще називають, дика троянда.

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Прикмети на 6 червня

йде дощ на Шипшини – буде багато грибів;

не можна обривати та обрізати квіти, вони можуть забрати із собою сімейне щастя;

не можна цього дня прати речі, щоб не змити успіх та зіпсувати стосунки в сім'ї;

шипшина цвіте – за собою літо веде;

мед, зварений на пелюстках шипшини, зміцнює сили.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 6 червня

1882 – день народження електричної праски.

1962 – Джордж Мартін, продюсер фірми EMI, прослухав The Beatles.

1984 – день народження комп'ютерної гри "Тетрис".

Хто народився 6 червня

1749 – Осип Дерибас, адмірал, один із засновників Одеси.

1889 – Ігор Сікорський, український вчений, авіаконструктор.

1903 – Арам Хачатурян, композитор.

Якщо займаєтеся садом та городом, то тут знайдете місячний календар на червень 2022 року.