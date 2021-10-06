6 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Всесвітній день охорони місць проживання – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 6 жовтня.

6 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 6 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 6 жовтня

Всесвітній день охорони місць проживання (World Hospice and Palliative Care Day) – екологічне свято, засноване 1979 року з метою привернути увагу людей до проблеми збереження довкілля фауни Землі.

День поминання вшановується в Туркменістані в пам'ять про жертв 9-бального Ашхабадського землетрусу 1948 року, який був визнаний ЮНЕСКО як одна з найруйнівніших катастроф ХХ століття, а також про загиблих у Геоктепинській битві 1880-1881 рр.

День бухгалтера і аудитора святкує Казахстан.

Іменинники 6 жовтня

День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Іван, Інокентій, Іраїда, Микола, Петро, Раїса.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

6 жовтня в православній церкві відзначається зачаття чесного славного пророка, Предтечі і Хрестителя Іоана. Преподобних жон Ксанфипи та Поліксенії, мучениці Іраїди, діви, мучеників Андрія, Іоана і синів Іоанових Петра та Антоніна.

Народне свято

У народі 6 жовтня шанувалася Іраїда Спірна. Цього дня люди намагалися привернути до себе фінансову удачу. Для цього в гаманець потрібно було покласти монетку з якоюсь вадою, при цьому важливо, щоб вона була не знайдена, а виручена на сплату за працю, товар або отримана на здачу. А ось свої біди на Іраїду не можна перелічувати, інакше додасться стільки ж.

Прикмети на 6 жовтня

на Іраїду ворожили про свою долю;

на Іраїду можна привернути гроші;

якщо на заході червоні хмари – до дощу;

якщо стоїть високий бур'ян – до сніжної зими.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 6 жовтня

1648 – війська Богдана Хмельницького взяли в облогу Львів.

1701 – Києво-Могилянська колегія отримала статус академії.

1889 – в Парижі відкрито кабаре "Мулен Руж".

1927 – у Нью-Йорку пройшла прем'єра першого звукового фільму "Співак джазу".

2010 – день народження Instagram.

Хто народився 6 жовтня

1459 – Мартін Бегайм, німецький вчений і мореплавець, творець першого глобуса.

1732 – Невіль Маскелін, англійський астроном, який виміряв відстань від Землі до Сонця.

1881 – Іван Кочерга, український письменник-драматург.

1906 – Джанет Гейнор, американська актриса, перша володарка кінопремії "Оскар".

1929 – Михайло Грицюк, український скульптор.

1963 – Елізабет Шу, американська кіноактриса.

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур на жовтень 2021 року.