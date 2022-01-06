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6 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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6 січня, 07:25
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Різдвяний святвечір – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 6 січня
6 січня: яке сьогодні свято
6 січня: яке сьогодні свято / Фото: Сьогодні

Яке народне і православне свято в українців 6 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 6 січня

  • Всесвітній день дітей – сиріт війни (World war orphans day) – щороку проводиться 6 січня з ініціативи французької організації SOS Enfants en Detresses.

Іменинники 6 січня

День ангела сьогодні відзначають: Євгенія, Інокентій, Клавдія, Микола, Сергій.

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Яке сьогодні церковне свято

6 січня у православній церкві та у греко-католиків в Україні настає навечір'я Різдва Христового, або Різдвяний Святвечір. Також шанується пам'ять преподобномучениці Євгенії Римської і з нею Прота, Іакинфа і Клавдії, преподобного Миколи ченця.

Народне свято

У народі 6 січня відзначався Різдвяний святвечір. Цього дня завершується 40-денний Різдвяний піст, але їсти не можна до появи Віфлеємської зірки, яка знаменує Народження Ісуса. Святвечір люди проводять у молитвах, відвідують своїх батьків і хрещених, просять одне в одного пробачення, запалюють вдома свічки, щоб привернути благополуччя. А потім сім'я збирається за святковим столом, на який подаються 12 пісних страв – за кількістю апостолів. На Святвечір починається цикл зимових свят – Святки, під час яких люди веселяться і колядують, а незаміжні дівчата ворожать на свою долю.

Прикмети та заборони на 6 січня

  • після заходу сонця категорично не можна нічого робити вдома, шити, прати, прибирати, готувати;
  • у Святвечір у жодному разі не можна лаятися, сваритися і лихословити;
  • не можна вдягати чорний одяг;
  • якщо на Святвечір стоїть ясний день – буде урожай овочів;
  • зоряне небо – влітку вродить чорниця;
  • іней на деревах – до гарного врожаю хліба.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 6 січня

  • 1870 – відкрилася Віденська філармонія.
  • 1896 – відбулася прем'єра фільму братів Люм'єр "Прибуття поїзда на вокзал Ла-Сьота".
  • 2019 – православна церква України отримала автокефалію.

Хто народився 6 січня

  • 1412 – Жанна д'Арк, національна героїня Франції.
  • 1596 – Богдан Хмельницький, гетьман Війська Запорізького, український полководець, державний діяч.
  • 1898 – Володимир Сосюра, український поет, журналіст.
  • 1938 – Василь Стус, український поет, політв'язень.
  • 1938 – Адріано Челентано, італійський кіноактор, співак, музикант, режисер.
  • 1939 – Валерій Лобановський, радянський і український футболіст, футбольний тренер.
  • 1946 – Сід Баррет, британський гітарист, співак, автор пісень, засновник гурту Pink Floyd.

Раніше ми публікували місячний календар на січень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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