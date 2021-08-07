7 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 7 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.
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Яке сьогодні свято 7 серпня
- День маяка (Lighthouse day) – свято, яке з'явилося в Америці в 1989 році, відзначають працівники засобів навігаційного обладнання узбережжя великих водойм.
- День Незалежності – святкує Кот-д'Івуар.
- День молоді – відзначає Кірібаті.
Іменинники 7 серпня
День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Ганна, Макар, Микола.
Яке сьогодні церковне свято
7 серпня в православній церкві відзначається Успіння праведної Анни, Матері Пресвятої Богородиці. Шанується пам'ять святих жон Олімпіади, диякониси, і Євпраксії, Тавенської діви. Пам'ять V Вселенського собору. Праведної Анни.
У народі 7 серпня шанувалася Анна-Холодниця зимовказівниця. Вважалося, що по погоді цього дня можна передбачити, якою буде зима.
Прикмети на 7 серпня
- холодний ранок на Анну – до морозної зими;
- яка погода до обіду, такою буде початок зими;
- дощовий день віщує снігову і теплу зиму.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 7 серпня
- 1932 – в СРСР прийнято "Закон про три колоски", яким вводилася смертна кара за крадіжку.
- 1970 – проведено перший комп'ютерний шаховий турнір.
- 1987 – американська плавчиха Лінн Кокс – перша людина, що допливла зі США до СРСР через Берингову протоку.
Хто народився 7 серпня
- 1880 – Володимир Винниченко, український письменник, політичний діяч.
- 1901 – Юлія Солнцева, українська актриса, дружина режисера Олександра Довженка.
- 1947 – Софія Ротару, радянська українська естрадна співачка.
- 1960 – Девід Духовни, американський кіноактор.
- 1975 – Шарліз Терон, американська актриса, продюсер.
Дивіться відео про сезон відпусток-2021:
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