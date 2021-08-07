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7 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
7 серпня, 07:25
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Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці, День маяка – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 7 серпня.
7 серпня: яке сьогодні свято
7 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 7 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Яке сьогодні свято 7 серпня

  • День маяка (Lighthouse day) – свято, яке з'явилося в Америці в 1989 році, відзначають працівники засобів навігаційного обладнання узбережжя великих водойм.
  • День Незалежності – святкує Кот-д'Івуар.
  • День молоді – відзначає Кірібаті.

Іменинники 7 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Ганна, Макар, Микола.

Яке сьогодні церковне свято

7 серпня в православній церкві відзначається Успіння праведної Анни, Матері Пресвятої Богородиці. Шанується пам'ять святих жон Олімпіади, диякониси, і Євпраксії, Тавенської діви. Пам'ять V Вселенського собору. Праведної Анни.

У народі 7 серпня шанувалася Анна-Холодниця зимовказівниця. Вважалося, що по погоді цього дня можна передбачити, якою буде зима.

Прикмети на 7 серпня

  • холодний ранок на Анну – до морозної зими;
  • яка погода до обіду, такою буде початок зими;
  • дощовий день віщує снігову і теплу зиму.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 7 серпня

  • 1932 – в СРСР прийнято "Закон про три колоски", яким вводилася смертна кара за крадіжку.
  • 1970 – проведено перший комп'ютерний шаховий турнір.
  • 1987 – американська плавчиха Лінн Кокс – перша людина, що допливла зі США до СРСР через Берингову протоку.

Хто народився 7 серпня

  • 1880 – Володимир Винниченко, український письменник, політичний діяч.
  • 1901 – Юлія Солнцева, українська актриса, дружина режисера Олександра Довженка.
  • 1947 – Софія Ротару, радянська українська естрадна співачка.
  • 1960 – Девід Духовни, американський кіноактор.
  • 1975 – Шарліз Терон, американська актриса, продюсер.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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