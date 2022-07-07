7 липня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

День Івана Купала – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 7 липня.

7 липня: яке сьогодні свято / Фото: Колаж: Сьогодні

Яке народне і православне свято в українців 7 липня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національниі і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 7 липня

День Івана Купала – всенародно улюблене стародавнє свято, яке відзначається в Україні та інших слов'янських країнах.

– всенародно улюблене стародавнє свято, яке відзначається в Україні та інших слов'янських країнах. День працівника природно-заповідної справи – започатковано в Україні з 2009 року.

Іменинники 7 липня

День ангела сьогодні відзначають: Антон, Іван, Микита, Яків.

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Яке сьогодні церковне свято

Іоан Предтеча / Фото: Pinterest

7 липня у православній церкві відзначається велике свято – Різдво чесного славного пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна. Також вшановується пам'ять преподобних Іова та Феодосія Манявських, мучеників семи братів: Орентія, Фарнакія, Єроса, Фірмоса, Фірміна, Киріака та Лонгіна.

Народне свято

У народі 7 липня відзначається свято Івана Купала або Іванів день, присвячений стихіям вогню, води, трав, землі та пов'язаний із давніми народними традиціями, обрядами та ритуалами. А ще на Купалу відкривали великий покіс.

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Прикмети на 7 липня

якщо вмитися купальською росою і викупатися в річці, додасться краси та здоров'я;

трави, зібрані на Івана Купала, вважалися особливо цілющими;

якщо стрибнути через купальське багаття – згорять усі біди та хвороби;

цього дня всі ворожіння правдиві;

на Івана Купала сняться пророчі сни.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 7 липня

1881 – вперше опубліковано казку Карло Коллоді "Піноккіо".

1891 – запатентовано дорожні чеки, які стали прообразом нинішніх кредитних карток.

1941 – під час Другої світової війни розпочалася оборона Києва.

1990 – пройшов спільний виступ трьох великих тенорів – Лучано Паваротті, Пласідо Домінго та Хосе Каррераса.

2009 – похорон короля поп-музики Майкла Джексона.

Хто народився 7 липня

1904 – Михайло Мороз, український художник-експресіоніст.

1927 – Григорій Гавриленко, український художник, графік, ілюстратор.

1940 – Рінго Старр, англійський музикант, співак, ударник гурту The Beatles.

1943 – Тото Кутуньо, італійський співак та композитор.

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