7 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яке народне і православне свято в українців 7 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Яке сьогодні свято, 7 жовтня
- Всесвітній день дій за гідну працю (World Day for Decent Work) – проводиться з 2008 року за ініціативою Міжнародної конфедерації профспілок з метою організації безпечної праці без рабства, примушування, з гідною оплатою та можливістю розвитку.
- Міжнародний день невралгії трійчастого нерва (International Trigeminal Neuralgia Awareness Day) відзначається з 2013 року за ініціативою організації TNnME.
- День цивільної авіації відзначає Киргизстан з 1994 року.
- День бібліотекаря святкує Вірменія з 2004 року.
Іменинники 7 жовтня
День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Василь, Віталій, Владислав, Галактіон, Давид, Павло, Сергій, Спиридон, Степан, Фекла
Яке сьогодні церковне свято
7 жовтня в православній церкві вшановується пам'ять преподобного Феодосія Манявського, преподобномучениці рівноапостольної Фекли, преподобного Копрія, святого царя Стефана Сербського та сина його святого царя Владислава Сербського.
Народне свято
У народі 7 жовтня шанувалася Текля. Господині в цей день традиційно готували борщ і пекли хліб із борошна першого обмолоченого снопа. А ще селяни, помолившись, востаннє йшли в ліс за білими грибами – це було небезпечно через зустріч з нечистою силою. День вважався дуже хорошим для створення міцної сім'ї, тому що зав'язане на Теклю ні за що не можна розв'язати.
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Прикмети на 7 жовтня:
- на Теклю світить яскраве сонце – до зміни погоди;
- грім гримить на Теклю – зима буде теплою;
- якщо на дубі багато жолудів – зима не буде суворою.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 7 жовтня
- 1806 – в Англії запатентовано копіювальний папір.
- 1919 – заснована найстаріша авіакомпанія – голландська KLM.
- 1959 – радянський космічний апарат "Луна-3" вперше здійснив обліт Місяця і зробив перші фотознімки його зворотного боку.
- 1971 – вийшов перший сингл Майкла Джексона Got to Be There на фірмі Motown Records.
- 1991 – день народження НБУ – Верховна Рада затвердила Статут Національного банку України.
Хто народився 7 жовтня
- 1885 – Нільс Бор, датський фізик, автор квантової теорії будови атома.
- 1924 – Іван Петров, радянський і український художник, майстер батального живопису.
- 1953 – Тіко Торрес, ударник американської групи Bon Jovi.
- 1964 – Саманта Браун, американська співачка, музикант, автор текстів пісень.
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