7 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Всесвітній день дій за гідну працю – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 7 жовтня

7 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 7 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 7 жовтня

Всесвітній день дій за гідну працю (World Day for Decent Work) – проводиться з 2008 року за ініціативою Міжнародної конфедерації профспілок з метою організації безпечної праці без рабства, примушування, з гідною оплатою та можливістю розвитку.

Міжнародний день невралгії трійчастого нерва (International Trigeminal Neuralgia Awareness Day) відзначається з 2013 року за ініціативою організації TNnME.

День цивільної авіації відзначає Киргизстан з 1994 року.

День бібліотекаря святкує Вірменія з 2004 року.

Іменинники 7 жовтня

День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Василь, Віталій, Владислав, Галактіон, Давид, Павло, Сергій, Спиридон, Степан, Фекла

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Яке сьогодні церковне свято

7 жовтня в православній церкві вшановується пам'ять преподобного Феодосія Манявського, преподобномучениці рівноапостольної Фекли, преподобного Копрія, святого царя Стефана Сербського та сина його святого царя Владислава Сербського.

Народне свято

У народі 7 жовтня шанувалася Текля. Господині в цей день традиційно готували борщ і пекли хліб із борошна першого обмолоченого снопа. А ще селяни, помолившись, востаннє йшли в ліс за білими грибами – це було небезпечно через зустріч з нечистою силою. День вважався дуже хорошим для створення міцної сім'ї, тому що зав'язане на Теклю ні за що не можна розв'язати.

Прикмети на 7 жовтня:

на Теклю світить яскраве сонце – до зміни погоди;

грім гримить на Теклю – зима буде теплою;

якщо на дубі багато жолудів – зима не буде суворою.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 7 жовтня

1806 – в Англії запатентовано копіювальний папір.

1919 – заснована найстаріша авіакомпанія – голландська KLM.

1959 – радянський космічний апарат "Луна-3" вперше здійснив обліт Місяця і зробив перші фотознімки його зворотного боку.

1971 – вийшов перший сингл Майкла Джексона Got to Be There на фірмі Motown Records.

1991 – день народження НБУ – Верховна Рада затвердила Статут Національного банку України.

Хто народився 7 жовтня

1885 – Нільс Бор, датський фізик, автор квантової теорії будови атома.

1924 – Іван Петров, радянський і український художник, майстер батального живопису.

1953 – Тіко Торрес, ударник американської групи Bon Jovi.

1964 – Саманта Браун, американська співачка, музикант, автор текстів пісень.

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