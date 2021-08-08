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8 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
8 серпня, 07:25
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Всесвітній день кішок, День будівельника, День альпініста, День військ зв'язку Збройних сил України – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 8 серпня.
8 серпня: яке сьогодні свято
8 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято у нас 8 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Яке сьогодні свято 8 серпня

  • Міжнародний день альпінізму (День альпініста) – щорічно святкується 8 серпня на честь перших підкорювачів вершин Жака Бальма і Мішеля Паккарда.
  • Міжнародний день офтальмології (World Ophthalmologist Day) – медичний свято відзначається у день народження видатного офтальмолога Святослава Федорова.
  • День працівників ветеринарної медицини – Україна відзначає у другу неділю серпня.
  • Всесвітній день кішок (World Cat Day) – це привід для господарів побалувати своїх домашніх вихованців.
  • День будівника – святкується в багатьох пострадянських країнах у другу неділю серпня, починаючи з 1956 року.
  • День військ зв'язку Збройних сил – відзначає Україна, починаючи з 2000 року.

Іменинники 8 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Єрмолай, Гнат, Парасковія, Сергій, Федір.

Який сьогодні церковне свято

8 серпня в православній церкві настає 7-ма неділя після П'ятидесятниці. Шанується пам'ять Єрмолая, Єрмипа і Єрмократа, ієреїв Нікомидійських, преподобного Мойсея Угрина, Києво-Печерського, в Ближніх печерах, преподобномучениці Параскеви.

У народі 8 серпня відзначався Єрмолаєв день. Вважалося, що в цей день роса має особливо цілющу силу, яка передається травам, тож настає сприятливий час для їх збору.

Прикмети на 8 серпня:

  • на Єрмолая росу і трави збираємо;
  • якщо на Єрмолая кусаються мухи – до дощу;
  • час збору яблук, але їсти їх ще не можна до Яблучного Спаса.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 8 серпня

  • 1786 – швейцарці Жак Бальма і Мішель Паккард вперше підкорили найвищу альпійську гору Монблан.
  • 1815 – почалося заслання Наполеона на острові Святої Єлени.
  • 1899 – день народження холодильника.
  • 1968 – в Києві відкрився Інститут культури.
  • 2000 – офіційно розпочато досліди з клонування людини.

Хто народився 8 серпня

  • 1819 – Пантелеймон Куліш, український письменник, фольклорист, перекладач.
  • 1927 – Святослав Федоров, радянський офтальмолог.
  • 1937 – Дастін Хоффман, американський актор, режисер, продюсер.
  • 1948 – Світлана Савицька, радянський космонавт, перша в світі жінка-космонавт, яка побувала у відкритому космосі.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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