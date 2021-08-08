8 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Всесвітній день кішок, День будівельника, День альпініста, День військ зв'язку Збройних сил України – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 8 серпня.

8 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято у нас 8 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Яке сьогодні свято 8 серпня

Міжнародний день альпінізму (День альпініста) – щорічно святкується 8 серпня на честь перших підкорювачів вершин Жака Бальма і Мішеля Паккарда.

Міжнародний день офтальмології (World Ophthalmologist Day) – медичний свято відзначається у день народження видатного офтальмолога Святослава Федорова.

День працівників ветеринарної медицини – Україна відзначає у другу неділю серпня.

Всесвітній день кішок (World Cat Day) – це привід для господарів побалувати своїх домашніх вихованців.

День будівника – святкується в багатьох пострадянських країнах у другу неділю серпня, починаючи з 1956 року.

День військ зв'язку Збройних сил – відзначає Україна, починаючи з 2000 року.

Іменинники 8 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Єрмолай, Гнат, Парасковія, Сергій, Федір.

Який сьогодні церковне свято

8 серпня в православній церкві настає 7-ма неділя після П'ятидесятниці. Шанується пам'ять Єрмолая, Єрмипа і Єрмократа, ієреїв Нікомидійських, преподобного Мойсея Угрина, Києво-Печерського, в Ближніх печерах, преподобномучениці Параскеви.

У народі 8 серпня відзначався Єрмолаєв день. Вважалося, що в цей день роса має особливо цілющу силу, яка передається травам, тож настає сприятливий час для їх збору.

Прикмети на 8 серпня:

на Єрмолая росу і трави збираємо;

якщо на Єрмолая кусаються мухи – до дощу;

час збору яблук, але їсти їх ще не можна до Яблучного Спаса.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 8 серпня

1786 – швейцарці Жак Бальма і Мішель Паккард вперше підкорили найвищу альпійську гору Монблан.

1815 – почалося заслання Наполеона на острові Святої Єлени.

1899 – день народження холодильника.

1968 – в Києві відкрився Інститут культури.

2000 – офіційно розпочато досліди з клонування людини.

Хто народився 8 серпня

1819 – Пантелеймон Куліш, український письменник, фольклорист, перекладач.

1927 – Святослав Федоров, радянський офтальмолог.

1937 – Дастін Хоффман, американський актор, режисер, продюсер.

1948 – Світлана Савицька, радянський космонавт, перша в світі жінка-космонавт, яка побувала у відкритому космосі.

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