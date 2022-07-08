8 липня 2022 року: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Яке народне і православне свято в українців 8 липня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 8 липня
- День сім'ї – літнє сімейне свято проводиться у багатьох країнах, зокрема в Україні, починаючи з 2011 року.
- Всесвітній день боротьби з алергією (World Allergy Day) – був організований під егідою Світової організації з алергії WAO та Світової організації з імунопатології WIPO.
Іменинники 8 липня
День ангела сьогодні відзначають Василь, Давид, Денис, Костянтин, Леонід, Петро, Семен, Федір.
Яке сьогодні церковне свято
8 липня у православній церкві вшановується пам'ять преподобномучениці Февронії, діви.
Народне свято
У народі 8 липня відзначався день Петра та Февронії. Цій парі вірних і закоханих святих люди молилися про благополуччя в сім'ї і просили у них благословення на весілля.
Прикмети на 8 липня
- від цього дня русалки починали водити хороводи;
- купатися треба обережно, щоби русалки не потягли;
- після Февронії буде ще 40 спекотних днів.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 8 липня
- 52 до н. е. – ухвалено дату заснування Парижа.
- 1497 – стартувала перша морська експедиція з Європи до Індії під проводом Васко да Гама.
- 1709 – відбулася Полтавська битва, бій Великої Північної війни.
- 1918 – у Києві створено Державний Сенат України, найвищу судову інстанцію.
Хто народився 8 липня
- 1811 – Володимир Караваєв, київський хірург, фундатор сучасної офтальмології.
- 1894 – Петро Капіца, радянський фізик, інженер.
- 1936 – Валентин Чемеріс, український письменник.
- 1938 – Лесь Танюк, український політик, письменник, режисер, артист.
Раніше ми публікували місячний календар на липень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на липень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.