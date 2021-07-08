8 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яке сьогодні свято, 8 липня? День сім'ї в Україні. День Февронії – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Василь, Давид, Денис, Костянтин, Леонід, Петро, Семен, Федір.
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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 8 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 8 липня.
- День сім'ї – літнє сімейне свято відзначається в багатьох країнах, в тому числі в Україні – з 2011 року.
- Всесвітній день боротьби з алергією (World Allergy Day) – проводиться під егідою Всесвітньої організації з алергії WAO і Всесвітньої організації з іммунопатологіі WIPO.
Яке сьогодні свято
8 липня в православній церкві шанується пам'ять преподобномучениці Февронії, діви.
У народі 8 липня відзначався день Петра і Февронії. Цій парі святих молилися про благополуччя в родині і просили у них благословення на весілля.
Прикмети на 8 липня
- якщо свині починають їсти сіно – буде поганий покіс;
- після Февронії буде ще 40 жарких днів;
- від цього дня русалки починають водити хороводи;
- купатися потрібно обережно, щоб русалки не потягли на дно.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 8 липня
- 1709 – Полтавська битва, вирішальна битва Великої Північної війни.
- 1918 – у Києві створено Державний Сенат України, вищу судову інстанцію.
- 1944 – в СРСР введено почесне звання "Мати-героїня".
Хто народився 8 липня
- 1894 – Петро Капиця, радянський фізик, інженер.
- 1938 – Андрій Мягков, радянський актор театру і кіно.
- 1938 – Лесь Танюк, український політик, письменник, режисер, артист.
- 1974 – Жанна Фріске, російська співачка, актриса.
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