8 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День сім'ї в Україні, Всесвітній день боротьби з алергією – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 8 липня

8 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 8 липня? День сім'ї в Україні. День Февронії – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Василь, Давид, Денис, Костянтин, Леонід, Петро, Семен, Федір.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 8 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 8 липня.

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День сім'ї – літнє сімейне свято відзначається в багатьох країнах, в тому числі в Україні – з 2011 року.

Всесвітній день боротьби з алергією (World Allergy Day) – проводиться під егідою Всесвітньої організації з алергії WAO і Всесвітньої організації з іммунопатологіі WIPO.

Яке сьогодні свято

8 липня в православній церкві шанується пам'ять преподобномучениці Февронії, діви.

У народі 8 липня відзначався день Петра і Февронії. Цій парі святих молилися про благополуччя в родині і просили у них благословення на весілля.

Прикмети на 8 липня

якщо свині починають їсти сіно – буде поганий покіс;

після Февронії буде ще 40 жарких днів;

від цього дня русалки починають водити хороводи;

купатися потрібно обережно, щоб русалки не потягли на дно.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 8 липня

1709 – Полтавська битва, вирішальна битва Великої Північної війни.

1918 – у Києві створено Державний Сенат України, вищу судову інстанцію.

1944 – в СРСР введено почесне звання "Мати-героїня".

Хто народився 8 липня

1894 – Петро Капиця, радянський фізик, інженер.

1938 – Андрій Мягков, радянський актор театру і кіно.

1938 – Лесь Танюк, український політик, письменник, режисер, артист.

1974 – Жанна Фріске, російська співачка, актриса.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

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