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8 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
8 липня, 07:25
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День сім'ї в Україні, Всесвітній день боротьби з алергією – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 8 липня
8 липня: яке сьогодні свято
8 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 8 липня? День сім'ї в Україні. День Февронії – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Василь, Давид, Денис, Костянтин, Леонід, Петро, Семен, Федір.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 8 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 8 липня.

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  • День сім'ї – літнє сімейне свято відзначається в багатьох країнах, в тому числі в Україні – з 2011 року.
  • Всесвітній день боротьби з алергією (World Allergy Day) – проводиться під егідою Всесвітньої організації з алергії WAO і Всесвітньої організації з іммунопатологіі WIPO.

Яке сьогодні свято

8 липня в православній церкві шанується пам'ять преподобномучениці Февронії, діви.

У народі 8 липня відзначався день Петра і Февронії. Цій парі святих молилися про благополуччя в родині і просили у них благословення на весілля.

Прикмети на 8 липня

  • якщо свині починають їсти сіно – буде поганий покіс;
  • після Февронії буде ще 40 жарких днів;
  • від цього дня русалки починають водити хороводи;
  • купатися потрібно обережно, щоб русалки не потягли на дно.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 8 липня

  • 1709 – Полтавська битва, вирішальна битва Великої Північної війни.
  • 1918 – у Києві створено Державний Сенат України, вищу судову інстанцію.
  • 1944 – в СРСР введено почесне звання "Мати-героїня".

Хто народився 8 липня

  • 1894 – Петро Капиця, радянський фізик, інженер.
  • 1938 – Андрій Мягков, радянський актор театру і кіно.
  • 1938 – Лесь Танюк, український політик, письменник, режисер, артист.
  • 1974 – Жанна Фріске, російська співачка, актриса.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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