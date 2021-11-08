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8 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
8 листопада, 07:25
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Дмитрієв день, День піаніста, День урбанізму – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 8 листопада.
8 листопада: яке сьогодні свято
8 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне та православне свято в українців 8 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 8 листопада

  • Всесвітній день містобудування або День урбанізму (World Urbanism Day) – проводиться у багатьох країнах, починаючи з 1949 року, з метою розвитку суспільного і професійного інтересу до планування міст та створення сприятливих умов для життя.
  • Міжнародний день КВК – 60-річчя неофіційного гуморного і веселого свята людей, які причетні до Клубу Веселих та Кмітливих, відзначається на честь річниці першої гри КВК, що вийшла в ефір 8 листопада 1961 року.
  • Міжнародний день радіології чи День рентгенолога – неофіційне свято, встановлене на честь відкриття в 1895 році рентгенівського випромінювання.
  • День піаніста – молоде неофіційне музичне свято слухачів, шанувальників, любителів і професіоналів гри на фортепіано.

Іменинники 8 листопада

День ангела сьогодні відзначають: Дмитро, Антон, Опанас, Василь, Марк, Феофіл.

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Яке сьогодні церковне свято

8 листопада у православній церкві вшановується пам'ять великомученика Димитрія Солунського, преподобного Феофіла Києво-Печерського, єпископа Новгородського, в Дальніх печерах, мученика Лупа, преподобного Афанасія Мидикійського, преподобного Димитрія Басарбовського.

Народне свято

У народі 8 листопада відзначався Дмитрієв день. За традицією в цей період тривало поминання померлих родичів, яке почалося ще в Дмитрівську поминальну суботу. Люди ходили до церкви і на цвинтарі, прибирали могилки і молилися за упокій душ померлих. У Дмитрієв день наставав розрахунок за роботу та укладалися нові договори. А ще це був останній день, коли ще можна було засилати сватів.

Прикмети на 8 листопада

  • червона зоря – до сильних вітрів;
  • відлига 8 листопада – зима буде теплою і мокрою;
  • якщо Дмитрів день холодний – весна буде такою ж;
  • сніг на Дмитрієв день – весна буде пізня, а Великдень – теж зі снігом;
  • ранковий іній – до сніжної зими;
  • якщо в будинку запітніли вікна – до холодів.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 8 листопада

  • 1602 – в Оксфорді засновано Бодліанську бібліотеку – одну з найстаріших і найбільших у Європі.
  • 1793 – у Франції Лувр відкрився для публіки.
  • 1895 – німецький фізик Вільгельм Рентген відкрив рентгенівське випромінювання.
  • 1927 – в Україні розпочато будівництво Дніпровської гідроелектростанції.
  • 1961 – вийшов в ефір перший випуск програми КВК.

Хто народився 8 листопада

  • 1802 – Бенджамін Холл, британський інженер і політик, на честь якого названий Біг-Бен.
  • 1847 – Брем Стокер, ірландський письменник, автор роману "Дракула".
  • 1900 – Маргарет Мітчелл, американська письменниця, автор роману "Віднесені вітром".
  • 1935 – Ален Делон, французький актор, режисер, сценарист.
  • 1938 – Володимир Векліч, радянський і український інженер, винахідник тролейбусного поїзда.
  • 1948 – Володимир Веремєєв, радянський український футболіст.
  • 1960 – Олег Меньшиков, радянський російський актор театру та кіно, режисер.

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур на листопад 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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