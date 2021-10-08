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8 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
8 жовтня, 07:25
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День юриста України, Всесвітній день яйця – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 8 жовтня.
8 жовтня: яке сьогодні свято
8 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 8 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 8 жовтня

  • День юриста України – юристи різних сфер діяльності відзначають своє професійне свято, починаючи з 1997 року на честь видання в цей день у 1016 році Київським князем Ярославом Мудрим першого зводу законів.
  • Всесвітній день яйця (World Egg Day) – у другу п'ятницю жовтня своєрідне кулінарне свято вшановують у багатьох країнах світу любителі страв із яєць, починаючи з 1996 року.
  • День Незалежності відзначається в Хорватії на честь офіційного відділення від Югославії в 1991 році.

Іменинники 8 жовтня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Герман, Євген, Єфросинія, Максим, Микола, Павло, Прохор, Роман, Сергій, Федір.

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Яке сьогодні церковне свято

8 жовтня в православній церкві шанується пам'ять преподобної Єфросинії Олександрійської, преподобного Сергія, ігумена Радонезького, всієї Руси чудотворця, преподобномученика Пафнутія Єгиптянина і з ним 546 мучеників, преподобної Єфросинії Суздальської, в миру Феодулії.

Народне свято

У народі 8 жовтня шанувався Сергій Капусняк. Зазвичай у цей день люди готували страви з капусти і запасали її на зиму: рубали, шаткували, солили. Господині здавна розкрили секрет смачної квашеної капусти: перші заморозки роблять її краще і не дають закисати.

Прикмети на 8 жовтня:

  • на Сергія Капусника запасаються капустою;
  • якщо вітер з півдня – зима буде теплою, а з заходу – сніжною;
  • хороша погода на Сергія протримається до кінця місяця.
  • випаде перший сніг на Сергієв день – прийде зима на Михайлов день 21 листопада;

Цікаві і важливі події в Україні та світі 8 жовтня

  • 1818 – англійці вперше використали в бою боксерські рукавички.
  • 1886 – в Харкові відкрита публічна бібліотека (нині ім. Короленка).
  • 1908 – німецький перукар Карл Людвіг Несслер вперше провів хімічну завивку-перманент.
  • 1991 – Верховна Рада прийняла закон "Про громадянство України".

Хто народився 8 жовтня

  • 1871 – Іван Піддубний, український спортсмен, силач, артист цирку.
  • 1892 – Марина Цвєтаєва, російська поетеса, прозаїк, перекладачка.
  • 1908 – Юрій Мандельштам, російський поет, літературний критик.
  • 1911 – Марк Бернес, радянський артист естради і кіно, шансоньє.
  • 1920 – Френк Герберт, американський письменник-фантаст.

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур на жовтень 2021 року.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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