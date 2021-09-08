8 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 8 вересня.

8 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 8 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято 8 вересня

Міжнародний день грамотності (International Literacy Day) – свято було оголошене ЮНЕСКО в 1966 році на честь відкриття в Тегерані Всесвітньої конференції міністрів освіти з ліквідації неграмотності. – свято було оголошене ЮНЕСКО в 1966 році на честь відкриття в Тегерані Всесвітньої конференції міністрів освіти з ліквідації неграмотності.

Міжнародний день солідарності журналістів (International Day of Journalists Solidarity) був заснований у 1958 році за рішенням IV конгресу Міжнародної організації журналістів в пам'ять про страченого нацистами чехословацького журналіста й активіста Юліуса Фучика.

Міжнародний день фізіотерапії (World Physical Therapy Day) – відзначається на честь створення Міжнародної конфедерації фізіотерапії у 1951 році.

Іменинники 8 вересня

День ангела сьогодні відзначають: Адріан, Наталя, Марія, Петро, Георгій, Віктор, Дмитро, Роман, Микола.

Яке сьогодні церковне свято

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8 вересня в православній церкві шанується пам'ять мучеників Адріана і Наталії.

Католицька церква в цей день святкує Різдво Діви Марії.

Народне свято

У народі 8 вересня шанувався день Наталії Овсяниці та Адріяна Осіннього. Святу Наталю шанували як покровительку щасливого шлюбу. З цього дня селяни починали косити овес, а перший сніп належало ставити під образами. Господині готували страви з вівсяної крупи, навіть коней щедро годували вівсом.

Прикмети на 8 вересня

багато ягід на горобині – до ранньої зими;

не коні везуть, а овес везе;

у ситого коня вісім ніг;

холодний ранок на Наталю Овсяницю віщує ранню і холодну зиму;

якщо до дня Адріяна Осіннього не опало листя з берези і дуба – зима буде суворою.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 8 вересня

1504 – у Флоренції встановлена скульптура Давида роботи Мікеланджело.

1636 – заснований Гарвардський університет, один із провідних вузів Америки.

1791 – в паризькому Луврі художники вперше провели виставку своїх картин.

1930 – день народження скотча.

1989 – в Києві засновано Народний Рух України.

Хто народився 8 вересня

1157 – Річард I Левове Серце, англійський король, хрестоносець.

1897 – Юхим Голишев, український композитор у Франції, скрипаль і художник.

1979 – Пінк (Аліша Мур), американська поп-співачка.

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