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8 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
8 вересня, 07:25
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Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 8 вересня.
8 вересня: яке сьогодні свято
8 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 8 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято 8 вересня

  • Міжнародний день грамотності (International Literacy Day) – свято було оголошене ЮНЕСКО в 1966 році на честь відкриття в Тегерані Всесвітньої конференції міністрів освіти з ліквідації неграмотності.
  • Міжнародний день солідарності журналістів (International Day of Journalists Solidarity) був заснований у 1958 році за рішенням IV конгресу Міжнародної організації журналістів в пам'ять про страченого нацистами чехословацького журналіста й активіста Юліуса Фучика.
  • Міжнародний день фізіотерапії (World Physical Therapy Day) – відзначається на честь створення Міжнародної конфедерації фізіотерапії у 1951 році.

Іменинники 8 вересня

День ангела сьогодні відзначають: Адріан, Наталя, Марія, Петро, Георгій, Віктор, Дмитро, Роман, Микола.

Яке сьогодні церковне свято

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8 вересня в православній церкві шанується пам'ять мучеників Адріана і Наталії.

Католицька церква в цей день святкує Різдво Діви Марії.

Народне свято

У народі 8 вересня шанувався день Наталії Овсяниці та Адріяна Осіннього. Святу Наталю шанували як покровительку щасливого шлюбу. З цього дня селяни починали косити овес, а перший сніп належало ставити під образами. Господині готували страви з вівсяної крупи, навіть коней щедро годували вівсом.

Прикмети на 8 вересня

  • багато ягід на горобині – до ранньої зими;
  • не коні везуть, а овес везе;
  • у ситого коня вісім ніг;
  • холодний ранок на Наталю Овсяницю віщує ранню і холодну зиму;
  • якщо до дня Адріяна Осіннього не опало листя з берези і дуба – зима буде суворою.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 8 вересня

  • 1504 – у Флоренції встановлена скульптура Давида роботи Мікеланджело.
  • 1636 – заснований Гарвардський університет, один із провідних вузів Америки.
  • 1791 – в паризькому Луврі художники вперше провели виставку своїх картин.
  • 1930 – день народження скотча.
  • 1989 – в Києві засновано Народний Рух України.

Хто народився 8 вересня

  • 1157 – Річард I Левове Серце, англійський король, хрестоносець.
  • 1897 – Юхим Голишев, український композитор у Франції, скрипаль і художник.
  • 1979 – Пінк (Аліша Мур), американська поп-співачка.
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Раніше ми публікували прогноз магнітних бур у вересні 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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