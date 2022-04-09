9 квітня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

День антикваріату – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 9 квітня.

9 квітня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 9 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 9 квітня

День антикваріату – щорічно проводиться 9 квітня професіоналами і колекціонерами предметів мистецтва та історії.

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Іменинники 9 квітня

День ангела сьогодні відзначають Олександр, Єфрем, Іван, Макар, Матрона, Павло.

Яке сьогодні церковне свято

9 квітня у православній церкві шанується пам'ять мучениці Матрони Солунської, мучеників Мануїла та Феодосія, преподобного Іоанна, прозорливого, Єгипетського.

Народне свято

У народі 9 квітня вшановувалася Матрона, яку також називали Настовицею, бо цього дня могли повернутися морози. Свята Матрона вважалася покровителькою жіночої праці, особливо ткаль. На Матрону господині востаннє йшли відбілювати полотна та просили благословення на свою роботу.

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Прикмети на 9 квітня

на Матрону не можна лінуватися;

якщо у цей день ломить тіло – до поганої погоди;

якщо птахи розкричалися ввечері – до ясної погоди;

чибіси та чайки літають низько – весняні дні будуть сухими.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 9 квітня

1667 – у Парижі відбулася перша у світі публічна виставка мистецтв.

1860 – француз Едуар де Мартенвіль зробив перший звукозапис французької народної пісні "Місячне світло".

2015 – в Україні заборонено нацистську та комуністичну символіку.

Хто народився 9 квітня

1821 – Шарль-П'єр Бодлер, французький поет, критик, есеїст.

1925 – Ернст Невідомий, радянський та американський скульптор, графік.

1926 – Х'ю Хефнер, американський видавець, засновник та шеф-редактор журналу Playboy.

1933 – Жан-Поль Бельмондо, французький актор театру та кіно.

1990 – Крістен Стюарт, американська актриса.

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