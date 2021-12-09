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9 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
9 грудня, 07:25
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Міжнародний день боротьби з корупцією, день народження комп'ютерної миші – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 9 грудня.
9 грудня: яке сьогодні свято
9 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 9 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 9 грудня

  • Міжнародний день боротьби з корупцією (International Day Against Corruption) - проводиться з ініціативи ООН на честь відкриття у 2003 році Конвенції ООН проти корупції з метою боротьби з хабарами, розкраданням бюджетних коштів та відмиванням корупційних доходів.
  • Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду, вшанування їхньої гідності та попередження цього злочину - був організований під егідою ООН на честь прийняття у 1948 році Конвенції про попередження злочину геноциду і покарання за нього.
  • Всесвітній день техно (World Techno Day) – проводиться на честь дня народження американського музиканта Хуана Аткінса, який працює у музичному жанрі Детройт-техно та електро.
  • День народження комп'ютерної миші – неофіційна дата на честь створеної та продемонстрованої у 1968 році американським винахідником Дугласом Енгельбартом першої у світі комп'ютерної миші.

Іменинники 9 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Опанас, Василь, Георгій, Данило, Іван, Ілля, Інокентій, Михайло, Назар, Микола, Петро, Тихін, Юліан, Яків.

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Яке сьогодні церковне свято

9 грудня у православній церкві вшановується пам'ять преподобного Аліпія, стовпника, святителя Інокентія, єпископа Іркутського, преподобного Якова, пустельника.

Народне свято

У народі 9 грудня відзначався Юр'єв день. Інші назви: Єгорій Зимовий та Юрій Холодний. На цей час важливо було утеплити свої будинки від морозу: для цього оббивали двері повстю, конопатили вікна та накривали льохи, щоб протистояти холоднечі. У давнину на Юр'єв день кріпакам дозволялося перейти від одного господаря на служіння до іншого. Також це був день розрахунку з працівниками та роздачі боргів. Щоб далека дорога пройшла вдало, важливо у цей день помолитися святому Юрію за благополуччя на майбутній шлях.

Прикмети на 9 грудня

  • якщо не віддати борг на Юрія Зимового – доведеться все життя у боржниках ходити;
  • біля людського житла виють вовки – до сильних морозів;
  • якщо з колодязя не чути плескоту води – то й зима буде тихою;
  • йде брижіння по воді – зима буде морозною і вітряною.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 9 грудня

  • 1917 – у Криму створено курултай, найвищий орган кримських татар.
  • 1918 – Директорія УНР відновила закон про восьмигодинний робочий день.
  • 1948 – Генасамблея ООН ухвалила Міжнародну конвенцію про попередження злочину геноциду та покарання за нього.
  • 1968 – американець Дуглас Енгельбарт вперше продемонстрував винайдені ним комп'ютерний маніпулятор та гіпертекст.

Хто народився 9 грудня

  • 1863 – Борис Грінченко, український письменник, етнограф, мовознавець.
  • 1916 – Кірк Дуглас, американський зірковий актор "золотої ери" Голлівуду.
  • 1929 – Джон Кассаветіс, американський кінорежисер, актор і сценарист.
  • 1953 – Джон Малкович, американський актор, режисер, продюсер.
  • 1962 – Хуан Аткінс, американський музикант, першопрохідник у техно-музиці.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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